Espana agencias

El Gobierno asegura que Tellado practica un "matonismo dialéctico" porque "así se lo permite y le anima" Feijóo

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha condenado los comentarios "bochornosos" del secretario general del PP, Miguel Tellado, tras llamar este sábado a cavar "la fosa" donde reposarán "los restos" del Gobierno, y ha asegurado que el 'número dos' de los 'populares' practica un "matonismo dialéctico" porque "así lo permite y anima" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, que ha recogido Europa Press, Alegría ha calificado las palabras de Tellado como "bochornosas y absolutamente indecentes", y ha lamentado que desde que el dirigente gallego está en Madrid haciendo política nacional no se ha escuchado de su boca "ninguna palabra que no sea un insulto".

"Ahora también le voy a decir algo, creo que el dedo tampoco nos puede impedir ver la luna. Si el señor Tellado practica este matonismo dialéctico, practica este tipo de política, hace este tipo de comentarios tan absolutamente bochornosos, es porque así se lo permite y desde luego así le anima el señor Feijóo", ha señalado.

Por lo tanto, según Alegría, "la principal responsabilidad es del señor Feijóo" y debería "salir hoy mismo pidiendo perdón por esas palabras que insultan a tantas víctimas y a tantos hombres y mujeres que siguen todavía enterrados en este país", además de pedir la dimisión de su 'número dos'.

Las declaraciones de la ministra portavoz tienen lugar después de que Tellado asegurara este sábado en Pamplona en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

"Este puede ser el último curso político de este Gobierno. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país", remarcó el 'número dos' del PP.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hazte Oír pide al juez del 'caso Leire Díez' citar como testigos a Patxi López y al abogado de Puigdemont

Hazte Oír pide al juez

La pareja de Ana Julia Quezada declara este lunes en el caso de amenazas a la madre del niño Gabriel

La pareja de Ana Julia

Sumar apoya las medidas contra Israel pero avisa a Sánchez que quieren la retirada de la embajadora en Tel Aviv

Sumar apoya las medidas contra

Pilar Alegría afirma con "absoluta contundencia" que no hay financiación irregular en el PSOE

Pilar Alegría afirma con "absoluta

Sumar responde a Israel que es un "orgullo" que adopte sanciones contra Díaz y reconozca así su rol contra el genocidio

Sumar responde a Israel que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pueblo en el que

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

El agua que sale del aire acondicionado tiene varios usos y pocas personas lo saben: no la tires

Sánchez anuncia 9 acciones “inmediatas” contra Israel por el “genocidio” en Gaza: “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”

Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

¿Son las interferencias en los aviones una amenaza real? Un experto explica que “es un mensaje simbólico, pero hay una disminución de la seguridad”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

El piloto del vuelo más corto del mundo se retira: “Era el azafato y el capitán”

Cómo está el euro frente al dólar este 8 de septiembre

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”