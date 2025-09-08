Espana agencias

Díaz y Sumar apoyan las medidas contra Israel pero avisa a Sánchez que quieren la retirada de la embajadora en Tel Aviv

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y Sumar han considerado positivo el plan de medidas contra Israel anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no se conforman con estas iniciativas y exigen que se retire a la embajadora española en Tel Aviv.

En un mensaje a través de la red social 'Bluesky', tras terminar la declaración institucional del presidente, Díaz ha señalado que su espacio político está en el Gobierno "para esto" y que la semana pasada ya le trasladaron al PSOE que España "tenía que hacer más para parar el genocidio" palestino en la Franja de Gaza.

Así, ha agradecido a la sociedad civil por su movilización en favor del pueblo palestino y "por no mirar a otro lado" con lo que sucede en Gaza. Eso sí, ha agregado que "no pueden conformarse" y que se tiene que retirar a la embajadora española en Israel, Ana María Salomón.

PAQUETE "POTENTE"

Por otro lado, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconocido que la retirada de la embajadora ha quedado fuera del paquete anunciado por Sánchez, pero que se queda con lo positivo y ha apuntado que su espacio seguirá demandando llamar a consultas a la diplomática.

Urtasun ha calificado de "paquete potente" la batería de medidas de presión ante el Gobierno de Benjamin Netanyahu, dado que van en la línea con las propuestas que plantearon los ministros de Sumar y después de un diálogo intenso entre socios de Gobierno.

El dirigente de Sumar ha afirmado que es "jurídicamente importante" que Sánchez aluda a la situación en Gaza como genocidio y que ahora hay que ver el calendario de aplicación de las medidas, pues algunas serán inmediatas y otras requieren de mayor desarrollo reglamentario. En todo caso, ha asegurado que su despliegue será urgente.

EL GOBIERNO DA UN PASO AL FRENTE

La titular de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha proclamado en la red social 'X' que el Gobierno da un "paso al frente" para "frenar el genocidio en Palestina".

"Embargo de armas, sanciones comerciales y cerrar la entrada a España a quienes perpetran la masacre. Todas las medidas que sean necesarias para mostrar que España está en el lado correcto de la historia", ha apostillado.

