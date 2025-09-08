Espana agencias

Bolaños cree que Feijóo "cometió un error" al no asistir al acto judicial: "No ha sido la decisión más inteligente"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que cree que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "cometió un error" al no asistir a la apertura del Año Judicial. "No ha sido la decisión más inteligente que ha adoptado en su vida", ha esgrimido.

"Creo que cometió un error el líder de la oposición no yendo a la apertura institucional solemne del Año Judicial que hasta sus propios compañeros y los presidentes autonómicos del PP lo están diciendo (...) Estoy convencido que en la intimidad sabrá que esa no ha sido la decisión más inteligente que ha adoptado en su vida", ha declarado este lunes en una entrevista en 'La noche en 24 horas' del 'Canal 24h', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el líder de los 'populares' no acudiese el pasado viernes al acto judicial y el PP alegase que su ausencia se debía a la participación de "un fiscal general del Estado", en alusión a Álvaro García Ortiz, que está "procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribunal Supremo", lamentando que el Gobierno sometiera, a su juicio, al jefe del Estado a "la tensión institucional de compartir acto" con el investigado.

"No podemos normalizar lo que es una absoluta anomalía democrática y esto es, nada más y nada menos, que el fiscal general del Estado, que está imputado, mañana vaya a participar en la apertura del año judicial representando la independencia, la integridad y la imparcialidad de todo el Ministerio Fiscal", manifestó la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

Ante ello, Bolaños ha argumentado que "la institucionalidad que representa un partido como el PP, que ha gobernado España y que aspirará a volver a hacerlo, se compadece muy mal con el hecho de protagonizar comportamientos como si fueran un partido ultra y antisistema". "Para mí no fue sólo un desplante al rey sino también un desplante al Poder Judicial en su conjunto, a la carrera fiscal y judicial y a los que allí estábamos presentes", ha criticado.

"Primero que tiene problemas de agenda, posteriormente acaba yendo a un mitin de su partido y hoy termina de meter la pata diciendo que lo que ha hecho fue llamar al Rey y que este tuvo alguna declaración en la que más o menos aceptaba este plante", ha reprochado, en referencia a las declaraciones de Feijóo esta mañana en las que ha explicado que comunicó su decisión al Rey y a la Casa Real, quien le dijo que lo "entendía".

Con todo, el ministro ha aseverado que el PP está "en una deriva de antipolítica" en la que, en su opinión, compite "abiertamente con Vox y con la ultraderecha". "Se equivocan no yendo el viernes pasado, es un plante al jefe del Estado y a todo el Poder Judicial, y hoy desvelando una conversación privada con el jefe del Estado. Creo que no estará muy orgulloso el señor Feijóo de estas decisiones que ha adoptado en estos últimos días", ha reiterado.

