Adelante califica de "pelea" la reunión de Andalucía y Euskadi para "ver quién se queda" a los menores migrantes

Adelante Andalucía ha considerado este lunes sobre la reunión que esta jornada celebrarán la consejera de Inclusión Social, Loles López, y su homóloga en el Gobierno vasco en Madrid sobre los menores migrantes no acompañados que llegan a ese territorio procedentes en autobús desde Andalucía, según denunció el lehendakari, Imanol Pradales, que trasluce "una pugna" entre ambas administraciones.

La responsable de Organización de Adelante, Mari García, ha lamentado en rueda de prensa que no sea un encuentro "para mejorar la vida de estos menores, para ver cómo facilitamos la integración de estos menores en nuestra tierra, sino a ver quién se los queda".

García ha apuntado que "nos preocupa muchísimo esa pugna entre los diferentes Gobiernos con el tema de los menores", para señalar que en este caso el encuentro parte de unas declaraciones públicas del lehendakari para denunciar que "los menores que llegan al País Vasco no vienen en pateras, llegan en autobuses desde Andalucía", antes de señalar que la imagen de la reunión refleja "una muestra de insensibilidad enorme por parte de los dos Gobiernos" por cuanto de fondo quedan que "usan a esos menores como pugna".

La dirigente de Adelante ha sostenido que "hay temas mucho más importantes que debatir" frente al lamento de que a "estos menores quién se los queda porque en mi territorio no caben", para criticar el trato a los menores migrantes "no pueden ser excusas y pugna entre los Gobiernos y que una excusa no puede ser la falta de financiación".

Mari García ha defendido que "estos menores están en nuestra tierra y los tenemos que cuidar y atender como si fueran nuestros menores, menores nuestros en Andalucía", antes de instar a ambas administraciones, vasca y andaluza, a que "se dejen de pelea y que peleen por la mejora de la ciudadanía en general".

