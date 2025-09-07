Espana agencias

Vox pedirá el jueves en el Parlamento de Andalucía el "cierre" de los centros de menores migrantes

Por Newsroom Infobae

Vox defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se insta a la Junta a oponerse a la "reubicación o acogida" en Andalucía, mediante la disposición de recursos públicos, "de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España", y que proceda al "cierre de los centros de menores extranjeros no acompañados que crean inseguridad en las calles".

Se pide en la iniciativa, que se dé prioridad temporal en el "cierre" a aquellos centros de menores "cuya existencia genere mayor conflictividad y perjuicios a los vecinos".

Hasta lograr su cierre, se pide la Junta procurar "las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños".

Otra demanda a la Junta es que garantice "la transparencia en cuanto a la inmigración ilegal en Andalucía, informando detalladamente y desde el ejercicio 2019 del número de menores extranjeros no acompañados" tutelados por la administración autonómica; en qué centros están acogidos y qué "coste suponen para la administración, especificando la edad, el sexo y la nacionalidad".

Asimismo, se insta al Gobierno andaluz a publicar la cuantía de todas las "ayudas percibidas por inmigrantes ilegales por parte de la administración" autonómica.

Vox también pide a la Junta "las modificaciones legislativas necesarias de aquellas leyes de ámbito regional para incorporar el principio de prioridad nacional para el acceso a los servicios y prestaciones sociales en Andalucía".

Vox plantea en la iniciativa establecer "el principio de prioridad nacional en las bases reguladoras de las subvenciones cuyos créditos presupuestarios correspondan en exclusiva a la Junta, con el fin de garantizar la atención en primer lugar a españoles".

Así, en materia de vivienda, propone ayudas al alquiler, aval para el acceso a la primera vivienda habitual o acceso a Viviendas de Protección Oficial (VPO).

En relación con la educación, plantea gratuidad de la educación infantil (0-3 años), ayudas a comedor escolar, ayudas a transporte escolar o becas de estudios.

En materia laboral, Vox propone programas de inserción sociolaboral, cuota de autónomos, planes de formación o formación profesional para el empleo, mientras que, en materia de justicia, propone la asistencia jurídica gratuita.

Otra demanda a la Junta es "proteger la identidad cultural y las tradiciones propias de Andalucía y España, garantizando que no se impongan prácticas culturales contrarias a las libertades, costumbres y principios democráticos y sociales de nuestra región, con especial protección de la igualdad entre hombres y mujeres".

Se pide también al Gobierno andaluz llevar a cabo un plan específico de apoyo económico para "que aquellos municipios andaluces más afectados por la presión migratoria puedan reforzar su seguridad".

