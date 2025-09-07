Pontón (BNG) tras protestas propalestinas en La Vuelta: "Indignante que detengan a quien alza la voz contra la barbarie"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "indignantes" las detenciones durante las protestas propalestinas que se este domingo durante el paso de La Vuelta por la provincia de Lugo.

"Es indignante que se detenga a quien alza la voz contra la barbarie, todo el apoyo a los detenidos. Exigimos explicaciones", ha publicado Pontón en su perfil oficial de la red social 'X'.

A renglón seguido, ha mostrado su "orgullo" hacia un pueblo que denuncia el "genocidio de Palestina" y ha mostrado "todo el apoyo" a las personas que participaron en las protestas.

"No detendrán nunca nuestra solidaridad, la defensa de los derechos humanos. Palestina vencerá", ha recalado Pontón.

Varias movilizaciones fueron convocadas en municipios lucenses durante la jornada para protestar contra la participación de un equipo israelí (Israel Premier Tech) en la competición deportiva.