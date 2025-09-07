Espana agencias

Illa asegura que "hasta que Puigdemont vuelva y Junqueras pueda ser candidato no habrá normalidad"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que "hasta que Puigdemont vuelva y Junqueras pueda ser candidato no habrá normalidad", en referencia a la aplicación de la ley de amnistía.

Illa ha explicado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press que no consultó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su visita al expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont en Bruselas: "No tengo que pedir permiso a nadie. Es una decisión que tomé yo, muy meditada y convencida".

El presidente ha dicho que Puigdemont y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, son dirigentes políticos relevantes: "el Congreso decidió que pueden ejercer con plenitud su tarea y quiero que lo hagan"

Ha defendido que no permitirá que nadie ponga la convivencia en riesgo, porque quiere una Catalunya "de todos y plural, por lo tanto una Catalunya con Carles Puigdemont".

Illa no ha revelado detalles de su conversación con el expresidente pero la ha definido como un paso adelante importante y asegura que salió "satisfecho".

Sobre los recursos presentados contra la ley de amnistía, Illa ha afirmado que respeta el poder judicial, pero también pide que "respeten el poder legislativo", asegurando que quien tenga la tentación de que el poder judicial invada la esfera del legislativo se equivoca.

Aquellos que tenían dudas sobre la ley de amnistía, ha dicho Illa, "si hacen un análisis objetivo de la situación política y social que hay ahora en Catalunya, tienen que concluir que ha sido beneficiosa".

Sobre los jueces, ha matizado que ha habido "casos concretos, minoritarios, de jueces que quizá van más allá de lo que tendrían que ir", aunque ha asegurado que tiene plena confianza en que el poder judicial pueda corregir estas actuaciones.

PRESUPUESTOS

Illa también se ha referido al proyecto de presupuestos, revelando que el Govern se encuentra "en una fase interna de trabajo presupuestario", pero que aún no hay negociaciones con ninguna formación.

También se ha referido a los acuerdos de gobierno con ERC y Comuns, de los que ha dicho que el Govern los está cumpliendo y que son acuerdos exigentes, pero son buenos y "ayudan a que Catalunya salga adelante".

En este sentido, sobre la ampliación del Aeropuerto de El Prat ha dicho que era consciente de que es una cuestión compleja, pero ha señalado que Catalunya "si quiere seguir teniendo una economía relevante en el conjunto de Europa, debe estar conectada con un aeropuerto que esté a la altura".

FINANCIACIÓN

Referente a la recaudación de tributos en Catalunya, el presidente ha dicho que habrá "noticias pronto" y que el Govern está trabajando en ello con intensidad.

"La única singularidad que es perjudicial para España es la de Ayuso y Madrid", ha remarcado, a la vez que ha destacado que la economía catalana está haciendo un crecimiento, a su parecer, muy importante.

"El problema es quien está haciendo una carrera de fiscalidad a la baja", ha insistido Illa, que ha defendido políticas públicas potentes para las que se deben pagar impuestos.

El presidente también se ha referido a la OPA del BBVA al Sabadell, de la que ha dicho que "el interés general pasa por que haya un apoyo explícito a las pequeñas y medianas empresas, una autonomía, una especificidad del Banco Sabadell, una garantía que funcione autónomamente durante un tiempo".

Temas Relacionados

EuropaPress

