El PSOE llama a "frenar" la "deriva autoritaria" de un PP en el que Feijóo usa a su "títere" Tellado para "crispar"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha llamado a "frenar" la "deriva autoritaria" del Partido Popular y ha acusado al líder de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, de usar a su "títere" Miguel Tellado para "generar crispación" con declaraciones que "incitan a la violencia".

En declaraciones a los medios durante su visita a Salamanca, Martínez ha calificado de "absolutamente impresentables" las declaraciones en las que el secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que en este curso político se puede "cavar la fosa donde reposarán los restos" del Gobierno.

"Tenemos que dar una respuesta contudente en defensa de la democracia", ha manifestado el líder del PSOE en Castilla y León ante las declaraciones del número 2 de los 'populares', unas palabras que, a su juicio, marcan la "deriva antidemocrática y autoritaria" del PP.

Para Martínez, el PP vive un "escoramiento a la derecha" en el marco de una "pugna electoral" con Vox, una situación "indecente e impresentable" de la cual es "responsable" el presidente del PP, Núñez Feijóo.

"La responsabilidad no la tiene, lamentablemente, el señor el señor Tellado. Es responsabilidad de quien maneja a Monchito, quien maneja a su títere, que es el señor Feijóo, el que dicta las órdenes, a través de su amigo el señor Aznar y ese 'el que pueda hacer que haga'", ha advertido el líder socialista.