El PP interrogará a Sánchez, Montero y Bolaños en el Congreso por la corrupción, el día que declara Begoña Gómez

El PP quiere aprovechar la sesión de control del próximo miércoles en el Congreso, la primera del nuevo curso político, para preguntar al presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños sobre la ejemplaridad del Gobierno ante la corrupción, todo ello el mismo día en que Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo, está citada a declarar como imputada ante el juez Juan Carlos Peinado.

A instancias del PSOE, el Congreso aceptó no celebrar sesión plenaria el día 11 de septiembre para que los diputados catalanes puedan celebrar la Diada, aunque el PP atribuyó ese movimiento a que Gómez iba a declarar en el juzgado ese jueves. Pero el magistrado adelantó al día 10 la citación de la esposa de presidente, con lo que sí coincidirá con el Pleno del Congreso.

Según el listado de preguntas registrado este jueves para el próximo Pleno, recogido por Europa Press, la portavoz del PP, Ester Muñoz, quiere dirigirse a María Jesús Montero para preguntarle "cómo cree que su Gobierno está legitimado para combatir la corrupción".

LA EJEMPLARIDAD

Y el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, planteará al ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, si cree que "su Gobierno es compatible con la ejemplaridad". "¿Es democrática la forma de actuar de su Gobierno?", es la pregunta que dirigirá por su parte Cuca Gamarra al ministro.

Tras la reunión en Bruselas del presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, con el líder de Junts, Carles Puigdemont, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo pedirá saber si el Gobierno "está negociando la reforma de la Justicia con un prófugo de la Justicia".

Por su parte, el responsable de Educación e Igualdad del PP, Jaime De los Santos, preguntará a la ministra Portavoz, Pilar Alegría, "cuál es la relación de su Gobierno con la verdad y la libertad de expresión"; mientras que el diputado Ángel Ibáñez interrogará al ministro de Agricultura para saber si cree que el Ejecutivo "está a la altura de las circunstancias".

"¿SE VA A APLICAR LO QUE EXIGE A LOS DEMÁS?"

"¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás?", es la pregunta que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere plantear a Sánchez, lo que permite augurar un debate sobre la corrupción, o también sobre la exigencia de que el Gobierno presente los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Feijóo ha anunciado en los últimos días una reforma legal para obligar al Gobierno a presentar Presupuestos e impedir que se pueda seguir con las cuentas prorrogados más de dos años consecutivos. Sánchez, que cuando estaba en la oposición exigía a Mariano Rajoy que se sometiera a una cuestión de confianza si no sacaba adelante unos Presupuestos, sostiene ahora que seguirá en la Moncloa sin disolver las Cortes aunque el Congreso tumbe su proyecto presupuestario.

Pedro Sánchez deberá responder a otras preguntas en el Pleno de la próxima semana. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quiere que explique "qué va a hacer lo que queda de legislatura", mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, incidirá en sus criticas a la política del Gobierno en materia de migraciones: "¿Cuánto dinero cuesta a los españoles la inmigración ilegal?", es la pregunta que ha registrado.

