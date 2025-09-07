BNG pide explicaciones al Gobierno por la "excesiva" actuación de las fuerzas de seguridad durante La Vuelta en Galicia

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido explicaciones al Gobierno central por la "excesiva" actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las protestas propalestinas sucedidas este domingo en la 15ª etapa de La Vuelta por la provincia de Lugo.

En un comunicado, el BNG ha denunciado la detención de personas que "protestaban pacíficamente en apoyo a Palestina, una de ellas la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto; "identificaciones previas" por portar banderas palestinas y gallegas e incluso "cargas policiales sin amenaza a la seguridad pública".

De esta forma, el BNG ha reclamado la "inmediata puesta en libertad" de los detenidos y demanda una investigación y la depuración de responsabilidades en la cadena de mando ante la "vulneración de los derechos fundamentales de manifestación y expresión".

Finalmente, la formación nacionalista ha vuelto a demandar la retirada del equipo israelí de La Vuelta y ha exigido a la Xunta que "no participe" en los actos de las etapas que transcurren por Galicia.