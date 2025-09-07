Bendodo acusa a Sánchez de "prometer y desaparecer" en Málaga: "No vamos a dar tregua al Gobierno"

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado por Málaga de la formación en el Congreso, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los socialistas de "prometer y desaparecer" en la provincia de Málaga, especialmente en materia de movilidad. Además, ha señalado que los 'populares' no darán tregua al Ejecutivo en el Congreso y en el Senado "para que atienda las necesidades" de la provincia de Málaga.

En este sentido se ha pronunciado Bendodo este domingo en Benalmádena (Málaga) con motivo de un acto ante los medios de comunicación en Arroyo de la Miel, donde ha estado precedido en el turno de palabra por el secretario general de los 'populares' malagueños, José Ramón Carmona, y el regidor de la ciudad, Juan Antonio Lara.

"El sanchismo lo que hace es prometer y desaparecer", ha señalado Bendodo en referencia a los incumplimientos en infraestructuras por parte de los socialistas, en torno a los cuales ha recordado lo sucedido precisamente en Benalmádena respecto a la construcción de un apeadero del Cercanías en Nueva Torrequebrada, que fue anunciado por la entonces ministra de Transportes "en vísperas de las municipales" y "nunca más se supo".

El dirigente 'popular' ha insistido en que "los socialistas vienen a Málaga, prometen, creen que callan bocas así, desaparecen y nunca más se supo", calificando esta actitud como "el castigo del sanchismo a la provincia de Málaga".

Ha centrado especialmente sus críticas en el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha denominado "el ministro del 40% y de la agitación", argumentando que dedica ese porcentaje de su jornada "a tuitear e insultar a la oposición" mientras "el 40% de los trenes salen o llegan con retraso".

Bendodo ha manifestado que en el próximo periodo de sesiones parlamentarias "no van a dar tregua al Gobierno" para que "atienda las necesidades de esta provincia, especialmente en infraestructuras para la movilidad".

Y ha señalado como ejemplos de incumplimientos "el peaje de la autopista de la Costa del Sol, que es el más caro de España", y lo referido al "tren litoral y las mejoras en las redes ferroviarias de cercanías".

El vicesecretario del PP ha criticado especialmente la respuesta del Gobierno ante el caos ferroviario, y ha criticado las declaraciones de Puente en las que el ministro sugiere que los ciudadanos deben "acostumbrarse" a los retrasos.

Bendodo ha argumentado que esta situación "no pasa en ningún país de Europa" y que el problema es que "Sánchez sabe que está en las últimas y ya todo le va igual"; y ha dicho que desde el PP esperan que este sea "el último periodo de sesiones con este Gobierno al frente".

Por otra parte, el diputado por Málaga en el Congreso ha aprovechado el acto para resaltar la gestión del alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, a quien ha elogiado por liderar proyectos "con ilusión", como la recuperación del parque de atracciones Tívoli, y ha parafrasedo al regidor: "Tívoli cerró con un Gobierno del Partido Socialista y abrirá con un Gobierno, con un alcalde del Partido Popular".

Por su parte, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha destacado la labor de los gobiernos locales y autonómicos del Partido Popular en la provincia de Málaga y en Andalucía, y ha criticado la gestión del Gobierno central, señalando que "está ausente de la provincia de Málaga".

En este sentido, ha puesto en valor la labor del Gobierno andaluz, y ha afirmado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha aumentado en más de 1.200 millones de euros a los ayuntamientos", lo que representa un incremento del 108% respecto a gobiernos anteriores.

El dirigente 'popular' ha insistido en que "en Málaga resistimos los ataques de Sánchez, sobre todo gracias a la gestión de los alcaldes y de la Junta de Andalucía". Ha criticado especialmente la política de vivienda del Gobierno central, argumentando que "lo que hace es ahuyentar, que no haya ni un solo alquiler".

Ha destacado también la solvencia económica de la Junta de Andalucía, señalando que "hoy es solvente ante los mercados financieros internacionales" y que las agencias reconocen "el esfuerzo que realiza el Gobierno de Juanma Moreno". En este contexto, ha subrayado que "lo que preferimos los andaluces y los malagueños son gobiernos que estén a la altura, que den solución a los problemas".

Finalmente, Carmona ha elogiado la labor del alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, a quien ha agradecido "su compromiso y honestidad", destacando que es "uno de los alcaldes que más está logrando transformar esta ciudad" y que próximamente habrá "muchas más actuaciones que serán de satisfacción de todos los vecinos".

BENALMÁDENA

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha destacado los logros del Gobierno municipal del Partido Popular durante los últimos dos años, subrayando que "hemos ejecutado el 97% del presupuesto municipal, algo histórico".

Lara ha puesto en valor la gestión municipal, señalando que "hemos conseguido deuda cero y nos vamos a ahorrar 170.000 euros de intereses", al tiempo que ha resaltado la inversión de 50 millones de euros en diferentes áreas como infraestructuras, educación y vivienda. "Hemos invertido más que nunca en los tres núcleos del municipio", ha manifestado.

El regidor 'popular' ha presumido de la gestión municipal, destacando actuaciones como la adquisición de una parcela para construir más de 200 viviendas protegidas, la inversión de tres millones en educación pública y la próxima gratuidad del transporte urbano. "Benalmádena está recuperando su esplendor y su referente en la Costa del Sol", ha concluido.