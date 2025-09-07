Espana agencias

Barbón acusa a Tellado (PP) de "cruzar todos los límites" y le insta a pedir perdón por sus declaraciones

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha criticado con dureza este domingo al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, por sus palabras de este sábado en las que dijo que en este nuevo curso político se puede empezar "a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país" --en referencia al Gobierno liderado por Pedro Sánchez--. Unas palabras que ha calificado de "terribles" y que, a su juicio, "cruzan todos los límites de la acción política".

Barbón ha reclamado una rectificación pública. "Creo que lo más oportuno sería decir que se excedió, que cometió un error y pedir perdón. En política no pasa nada por pedir perdón cuando uno se excede", ha asegurado.

Ha afirmado además que las palabras de Tellado no pueden atribuirse a un arrebato espontáneo. "No fue un calentón de un mitin. Lo llevaba escrito. Vi el vídeo, el corte, y es de las cosas que más me espeluznaron", ha confesado.

En respuesta a los medios de comunicación en la celebración de los actos por el Día de Asturias en Cabranes, Barbón ha recordado que en Asturias el significado de las fosas está directamente relacionado con la memoria democrática. "Las fosas están en las cunetas de tantas carreteras, en tantos cementerios, dentro o fuera, porque las tapias servían para fusilar gente", ha dicho, enumerando algunas de ellas. "Por desgracia, en Asturias sabemos bien lo que significan las fosas: personas asesinadas por defender la libertad y la democracia", ha añadido.

El presidente asturiano ha apuntado que esas víctimas fueron ejecutadas "simplemente por respetar la Constitución entonces en vigor y mantenerse fieles a ella".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo y Moreno participarán el viernes en el acto que el PP de Málaga organiza con huevos fritos al inicio del curso

Feijóo y Moreno participarán el

El Gobierno recrimina a Rueda por "frivolizar" con daños de incendios: "No son de primera, segunda o tercera"

El Gobierno recrimina a Rueda

Bendodo acusa a Sánchez de "prometer y desaparecer" en Málaga: "No vamos a dar tregua al Gobierno"

Bendodo acusa a Sánchez de

Bendodo (PP), a Montero: "Los andaluces no van a olvidar su traición como delegada de Sánchez para el independentismo"

Bendodo (PP), a Montero: "Los

El PP ve a Sánchez "acorralado y en las últimas" y le acusa de "beneficiarse de negocios de prostitución" de su suegro

El PP ve a Sánchez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT avisa a los

La DGT avisa a los conductores: multa de hasta 100 euros al repostar si infringen esta ley

Un autocar con unos 60 pasajeros vuelca en Barcelona: hay 53 heridos, dos de ellos graves

Los senadores acumulan un patrimonio inmobiliario de 540 casas y casi el 60% tiene más de una: la popular María Salom lidera la lista con 10 inmuebles

El dron de Airbus diseñado y construido al 100% en España está listo para iniciar sus pruebas: el Ejército lo incorporará en 2027

La Fiscalía advierte del aumento “exponencial” del riesgo sanitario por la venta de medicamentos en redes sociales: se disparó con la pandemia

ECONOMÍA

No eres tú, es la

No eres tú, es la empresa: por qué las relaciones entre jefes y subordinados son tan controvertidas y cómo evitarlas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sebastián Ramírez, abogado: “Si eres un trabajador fijo discontinuo, ten mucho cuidado con tu antigüedad, te podrían estar engañando”

Se dispara el precio de la luz este 8 e septiembre: estas son las horas más baratas del día

DEPORTES

El nadador que estuvo 102

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026