Vox acusa a Illa de estar "financiando la delincuencia y la inmigración ilegal"

La diputada de Vox en el Parlament María García ha acusado este sábado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de estar "financiando la delincuencia y la inmigración ilegal".

García ha criticado que se fomentan "las políticas de puertas abiertas" y considera que Illa abandona a los vecinos a su suerte, ha declarado a los periodistas en Barcelona.

Por eso, ha reclamado a Illa que "deje de hacer viajes a Japón y viajes a Bruselas para reunirse con prófugos de la justicia" y que hable con los vecinos para explicarles por qué ha destrozado su paz, sus barrios y su seguridad, ha dicho textualmente.

La diputada afirma que los vecinos del barrio viven un "infierno" como consecuencia, según ella, de la inmigración ilegal masiva que se lleva dando durante años, y que ve incrementada exponencialmene los dos últimos meses.

García ha dicho que Vox va a "dar la vuelta a todas las políticas de puertas abiertas y a toda esta situación que está destrozando la vida de los vecinos".

LISTAS DE ESPERA

También se ha referido a las listas de espera médicas, otra de las "grandes lacras" en Cataluña.

Para García, el Departament de Salud se ha preocupado por las políticas lingüísticas mientras ha "abandonado a los pacientes", y ha asegurado que en 2024 murieron más de 2.000 personas esperando una intervención quirúrgica.

"No hay derecho. Los catalanes merecen una sanidad centrada en el paciente y no centrada en la ideología", ha añadido.

