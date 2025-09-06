Tellado (PP) afirma que el "verdadero" año judicial del PSOE empezará el miércoles con Begoña Gómez en el banquillo

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".

Tellado, que ha participado este sábado en Pamplona en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra junto con el presidente de la formación, Javier García, ha destacado que "Navarra es la primera línea de batalla ante la quiebra política y moral del PSOE". Y ha vaticinado que este nuevo curso político va a ser "decisivo para que cambien las cosas" y el PP "tiene que estar preparado para ser el catalizador" del "cambio que necesita Navarra y el conjunto de España".

"Este puede ser el último curso político de este Gobierno. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país", ha remarcado. Un gobierno "agonizante, mendicante" y "arrodillado ante prófugos de la justicia, ante los condenados por pertenencia a banda armada, ante radicales de todo pelaje que le exigen para mantenerlo en el poder y que le mantienen la respiración asistida".

En este sentido, ha censurado las imágenes "bochornosas" vistas esta semana, comenzando por la entrevista de Pedro Sánchez "atacando a los jueces que investigan los escándalos de su familias". Por otro lado, "Salvador Illa peregrinó a Bruselas para implorarle a Puigdemont que le mantenga el apoyo unas semanas más a Pedro Sánchez" y ha finalizado con el fiscal general del Estado, "acusado de un delito gravísimo en el Tribunal Supremo, inaugurando el año judicial". "Es de una degradación institucional sin precedentes. No se puede tener un pie en el banquillo de los acusados y el otro en una institución esencial para la democracia de nuestro país", ha rechazado.

Tellado ha destacado que "el verdadero acto de inicio del curso judicial" para el PSOE "lo inaugura Begoña Gómez el próximo miércoles cuando la veamos sentada en los juzgados" y "continuará con el proceso a García Ortiz y al hermano de Pedro Sánchez". También con "los avances de todas las investigaciones en curso sobre el saqueo a las arcas públicas protagonizado por el clan del Peugeot" y la causa a Laura Díez.

Miguel Tellado ha defendido que el PP tiene la obligación de articular una "alternativa" para "todos los españoles". "Necesitamos que España vuelva a funcionar, dejar atrás la incompetencia y el sectarismo" y situaciones "bochornosas", entre las que ha citado al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha llamado "Óscar Averías", por decir que los fallos en el servicio de trenes "van a seguir".

De la misma manera, ha subrayado que "necesitamos que España vuelva a tener unos Presupuestos dignos de ese nombre" y que "respondan a las necesidades de los españoles y no las exigencias de los socios" de Sánchez.

"NAVARRA DEBE SER PARTE ESENCIAL DEL CAMBIO POLÍTICO"

Miguel Tellado ha resaltado que Navarra "debe ser parte esencial" de es cambio político" con el que preparar el "golpe final en las elecciones generales". Unos comicios, ha dicho, que "no va de colores sino de que los demócratas le ganen las elecciones a los que han robado y han puestos las instituciones a su servicio".

Ha censurado que "el sanchismo ha convertido Navarra en un laboratorio de pruebas: todo lo que ha hecho Sánchez en el conjunto del país se ha ensayado primero en Navarra" y "se han escrito las primeras y más lamentables páginas de la corrupción moral y económica de la era de Pedro Sánchez". "Aquí empezaron las andanzas de Koldo, Cerdán, Antxon Alonso y los Chivite, que son como los Sopranos", ha criticado. También se condedieron "los primeros contratos a una UTE, participada de Servinabar".

"Chivite tiene que dar muchas explicaciones, tiene que saber que las lagrimas de cocodrilo no van a convencer a nadie", ha resaltado Tellado, que ha incidido en la obligación de la presidenta navarra de responder en la comisión del Senado por qué adjudicó obras -las de duplicación de los túneles de Belate- a una empresa "de la que Cerdán tenía el 45%", "por qué se desoyeron las advertencias de la mesa de contratación" o por qué "mantiene a su lado a Ramón Alzórriz", quien dimitó tras dar a conocer que su pareja trabajó en Servinabar. "Todo huele a podrido en el entorno de María Chivite", ha manifestado, para asegurar que es "epicentro de este caso; como mínimo la consentidora de toda la corrupción que lideraba intelectualmente Santos Cerdán".

A esto ha sumado la "corrupción moral de participar en el blanqueamiento de Bildu para acaparar todo el poder" con un "gobierno radical que fue el embrión del Gobierno Frankenstein" impulsado por Pedro Sánchez. También dando el Ayuntamiento de Pamplona "a Otegi".

GARCÍA PIDE LA DIMISÓN DE CHIVITE POR "OMISIÓN"

Por su parte, el presidente del PPN, Javier García, ha lamentado que el nuevo curso político "se presenta desolador porque estamos ante un Partido Socialista que no deja de manchar día a día el nombre de Navarra. Ha agradecido la presencia de Tellado y se ha mostrado convencido de que el trabajo del PP hará que Alberto Núñez Feijóo "llegue a la Moncloa y ayude a Navarra y España a salir de la situación en la que nos están dejando los socialistas".

García ha destacado que "la historia de Navarra vuelve a repetirse con un nuevo protagonista: el Partido Socialista. Ya ocurrió en los 90 -en referencia a Urralburu y Otano-, ha ocurrido en 2019 y ha vuelto a ocurrir en 2025", ha subrayado. Ha censurado que en la Comunidad foral el PSOE "se saltó todas las normas y comienza el blanqueamiento de Bildu y se normalizan ciertas cesiones con tal de gobernar".

"Ya está bien de ver al PSOE manchar la imagen de Navarra", ha reclamado García, que ha reprochado que se use a la Comunidad foral como "tierra-probeta con la cual experimentar sus pactos". Ha exigido la "dimisión inmediata" de María Chivite "por omisión, porque también es responsable de lo que ha pasado en Navarra. Su presencia en el Gobierno de Navarra resta credibilidad a la Comunidad foral", ha advertido.

Sobre la comisión de investigación del Parlamento foral sobre las adjudicaciones del Gobierno de Navarra, ha criticado que "han intentado que se convierta en una farsa" pero "vamos a trabajar para que no sea así". "Si Chivite tuviera disposición a colabora sería la primera en comparecer", ha remarcado, para preguntarse "por qué no quiere colaborar". "Todos están hasta el cuello de corrupción", ha asegurado. "Ha afirmado que PSN y EH Bildu tienen "un pacto de blanqueamiento": "Mientras unos blanquean a etarras otros blanquean la corrupción del Partido Socialista", ha reprochado. Por ello, ha llamado a "acabar con el germen del Sanchismo en Navarra y España".