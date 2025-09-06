Espana agencias

Pérez (Podem): "Maribel Vilaplana debe comparecer en el Congreso para clarificar el papel de Mazón el 29O"

La coordinadora autonómica de Podem, María Teresa Pérez, ha defendido que la periodista Maribel Vilaplana "es una testigo destacada y debe comparecer en el Congreso para clarificar el papel de Mazón el 29O".

Así se ha pronunciado este sábado Pérez después de que Vilaplana remitiera a los medios este viernes una carta abierta en la que asegura que es la "primera interesada" en que se clarifiquen los hechos del 29 de octubre y reconoce que fue "un error" pedir que no se difundiera en un primer momento que había comido con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, porque le parecía "injusto" quedar "vinculada" a "un capítulo tan doloroso". "A los responsables les corresponde dar explicaciones que yo no puedo dar".

Durante el Consejo Ciudadano Valenciano de Podem para dar comienzo al nuevo curso político, Pérez ha denunciado que el jefe del Consell "sigue aferrado al sillón rindiéndole pleitesía a la extrema derecha de Vox" y ha criticado que "continúa sin asumir responsabilidades por las 228 víctimas mortales de la dana", según ha indicado la formación en un comunicado.

"Más de diez meses después hay familias que no han podido retomar la normalidad, con colegios cerrados o inseguros y viviendas encarecidas en las zonas afectadas", ha señalado.

Asimismo, ha denunciado "la ofensiva absolutamente inmoral y antidemocrática que ha iniciado el PP contra la jueza de Catarroja que se encarga del caso dana, atacando a su familia y su profesionalidad para desprestigiarla", y ha exigido a los 'populares' que "dejen trabajar a la justicia, que asuman que el pueblo valenciano ya los ha juzgado socialmente y que se vayan".

"ELECTORALISMO BARATO"

Respecto al Pacto de Estado contra el cambio climático, Podem ha criticado la "hipocresía" de las últimas medidas del Ejecutivo central, pues, a su juicio, se trata de "electoralismo barato de un PSOE que ha eliminado el impuesto extraordinario a las eléctricas y que ha autorizado y celebrado con cava junto a la derecha la ampliación del Puerto de València, tan perjudicial para l'Albufera y todo su entorno natural".

Asimismo, ha calificado de "absolutamente insuficiente" la quita de la deuda de las comunidades autónomas propuesta por el Gobierno de España y ha reclamado "una condonación total y una reforma fiscal justa en el marco de un nuevo sistema de financiación autonómica".

La formación ha detallado sus condiciones para votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado: "revertir el aumento de gasto militar, romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, aprobar medidas firmes contra la corrupción y afrontar la emergencia habitacional ante la subida desorbitada de los precios de la vivienda". "Son propuestas factibles si el Gobierno quisiera mejorar la vida de la gente en lugar de buscar continuamente el favor de una derecha envalentonada", ha recalcado.

Podem ha anunciado que el próximo 4 de octubre celebrará una fiesta popular antirracista en València, con colectivos sociales, actividades culturales y música en directo. La agenda de otoño se completa con encuentros intercomarcales, su participación en la manifestación del 9 d'Octubre y la tradicional Uni de Otoño de Podemos en Madrid a mediados de octubre.

Igualmente, ha recordado que todos los martes y jueves sigue abierta de 17.00 a 20.00 horas su Oficina de Colaboración Social para ayudar con trámites administrativos a la ciudadanía valenciana.

