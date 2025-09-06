Espana agencias

El PP respalda a Tellado en sus críticas al Gobierno y acusa a Sánchez de manipulación

Por Newsroom Infobae

Los dirigentes del Partido Popular han expresado en la tarde de este sábado su apoyo en redes sociales al secretario general de los populares, Miguel Tellado, después de que haya pedido en una comparecencia "cavar la fosa" del Gobierno de Pedro Sánchez.

El propio Sánchez ha afeado en su cuenta de X las palabras de Tellado al indicar que sus declaraciones son "una apelación encubierta a la violencia" y "un insulto" a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil.

Tras esta publicación, Tellado ha acusado a Sánchez de haber manipulado de manera "burda" sus declaraciones: "Qué manipulación más burda pero el Francomodín ya no da más de sí", ha indicado en su perfil de X.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se ha alineado con su compañero de partido y ha indicado, en referencia al jefe del Ejecutivo, que "utilizar el 'francomodín' para tratar de venderte como víctima es miserable hasta para ti".

"El presidente que presume de construir un muro contra la mitad de los españoles no puede intentar manipular una frase retórica para victimizarse", ha percutido Muñoz.

En esa línea, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fuñez, ha apostillado que "no hay mayor falta de respeto que la manipulación". "Pero los españoles ya te conocen y no cuela", ha sentenciado en alusión a Sánchez.

De su lado, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha referido a Sánchez que "ya solo te queda la manipulación y Franco para seguir levantando tu muro e intentar tapar toda la corrupción que te acorrala".

"Ni ha citado ni se ha referido a la guerra civil. Este tuit es una falta de respeto a las víctimas para interés en tu relato, respétalas", ha añadido la antecesora en el cargo de Tellado frente a la secretaría general del PP.

"Deja de utilizar a las víctimas de una guerra que dejó tanta muerte y dolor y preocúpate de esos que hoy viven amenazados por tus amigos de Venezuela", ha espetado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha considerado que Sánchez ha hecho una "interpretación tramposa, sesgada y manipuladora de una frase que no quiere decir eso".

"Eres tú, Pedro, quien mezclas las fosas con la fosa común de la historia de los falsarios a la que tu gobierno va", ha enlazado Pons.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha señalado que el Gobierno de Sánchez se sostiene en "quienes la intentaron volar a tiros y a golpes", en tanto que ha acompañado su comentario con una fotografía en la que aparece Sánchez junto a la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

