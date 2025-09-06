Espana agencias

Bernabé, sobre el funeral de Estado por la dana: "Tenemos que estar a la altura de lo que merecen los familiares"

Por Newsroom Infobae

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha expresado su "absoluta convicción" de que las administraciones tienen que "estar a la altura de lo que merecen los familiares de las víctimas" en el funeral de Estado en memoria de las víctimas mortales de la dana, previsto para el próximo 29 de octubre, el día en que se cumplirá un año de la catástrofe que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y que dejó 228 personas fallecidas.

Así se ha pronunciado Bernabé este sábado en declaraciones a los medios de comunicación, en las que ha resaltado que el acto se realizará "por supuesto" en los términos que las asociaciones de víctimas piden y estará dirigido a "acompañar a los familiares".

En este sentido, ha subrayado que dar respuesta a las asociaciones de víctimas sobre este acto era "uno de los objetivos prioritarios" del Ejecutivo central.

Bernabé ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "adquirió distintos compromisos con las asociaciones" durante su visita a València. "Hemos trabajado con ellas desde ese mismo día. Nos hemos ido reuniendo, hemos ido trabajando", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que el Ejecutivo central "está organizando, preparando y hablando con todos los actores necesarios" para llevar a cabo este encuentro.

"El Gobierno de España, por supuesto, agradece la colaboración de todas las administraciones e instituciones que también se van a ver afectadas por este funeral de Estado. Por supuesto, la que más, la Comunitat Valenciana, pero también Castilla-La Mancha y Andalucía que tuvieron personas fallecidas", ha manifestado Bernabé, quien ha agregado que la voluntad era "hacerlo en la ciudad, hacerlo en la provincia de Valencia, hacerlo en Valencia como el lugar donde más personas fallecidas".

COLABORACIÓN CON LA GENERALITAT

En este sentido, ha indicado que ha trabajado con la Generalitat: "Le pedí que me dijera disponibilidad de espacios y de fechas para poder estar coordinados a la espera de, por supuesto, poderlo confirmar con quienes tienen que presidir el funeral de Estado".

La delegada del Gobierno ha reiterado su agradecimiento a la Generalitat, ya que "se puso a disposición" cuando le pidió que "participara con espacios, cerrando los días". "Que pudiéramos tener un abanico también de posibilidades a la hora de asumir esta gran responsabilidad, que es rendir homenaje a las víctimas y, por supuesto, acompañar a los familiares después de estos meses tan dolorosos", ha concluido.

