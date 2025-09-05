Vox Murcia insiste en que "sí se puede consultar a los ciudadanos" sobre financiación de centros de menores extranjeros

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha afirmado este viernes que su partido "seguirá defendiendo la legalidad" y ha insistido en que los centros de menores extranjeros no acompañados "son competencia autonómica y sí se puede consultar a los ciudadanos" sobre su financiación, según informaron fuentes de la formación política en un comunicado.

"Nosotros seguiremos trabajando con rigor porque nuestros servicios jurídicos saben lo que hacen y porque vamos a poner siempre a los españoles los primeros", ha señalado Antelo, que ha acusado a los 'populares' de "mentir siempre" y de "carecer de memoria para sostener sus contradicciones".

"El PP dijo que no se podían cerrar los centros de menas y van a cerrar el de Santa Cruz; dijeron que no se podía eliminar el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios y se eliminó; dijeron que no se podían firmar convenios con países de origen para devolver a los menores, y la Ley de Extranjería lo permite. Dijeron que no se podía consultar sobre competencias autonómicas, pero la Ley de Transparencia lo avala", ha dicho.

ABANDONO DE TIERRAS AGRÍCOLAS

En otro orden de cosas, el dirigente de Vox ha denunciado el "grave problema" del abandono de tierras agrícolas en la Región de Murcia, donde, ha dicho, "de cada tres hectáreas agrícolas ya hay una que no se cultiva".

Acompañado de agricultores de la zona, miembros del grupo municipal VOX en Fuente Álamo y el diputado regional Alberto Garre, Antelo ha indicado que las cifras de la comunidad "cuadruplican la media de España", de lo que ha responsabilizado al "bipartidismo, el PP y el PSOE", porque son los que "legislan en Europa contra los intereses de los españoles".

En este sentido, ha señalado al "lobby marroquí, presidido y vicepresidido por miembros del PSOE y del PP, que favorece el campo marroquí en contra del español, permitiendo la entrada de productos con pesticidas y enfermedades que ponen en riesgo la seguridad alimentaria".

Asimismo, ha advertido de que la Comisión Europea "utiliza de manera malintencionada nuestro campo como moneda de cambio en las negociaciones con Estados Unidos, tratando a los agricultores como mano de obra barata".

Frente a esto, ha defendido "la soberanía alimentaria, una reforma de la Ley del Mar Menor que proteja el entorno y sea compatible con la actividad agrícola y la exclusión de Fuente Álamo de dicha ley, ya que el Instituto Geológico y Minero de España confirma que su acuífero vierte aguas al Mar Mayor y no al Mar Menor".

Además, Antelo ha hecho referencia al caso de un agricultor local que, hasta hace unos años, cultivaba 280 hectáreas con agua desalada ofrecida por las administraciones, "pero hoy le han cortado el grifo, dejando miles de hectáreas sin cultivar. Esto es una barbaridad y demuestra cómo se utiliza el campo como moneda de cambio".

Finalmente, ha asegurado que, "desde 'Patriots' en Europa, Vox situará al campo en primer lugar, garantizando la soberanía no solo energética y de defensa, sino también alimentaria. El producto que no cumpla con los requisitos debe ser rechazado y siempre supeditado al interés nacional".

APERTURA DEL AÑO JUDICIAL

A preguntas de los periodistas sobre la apertura del año judicial y la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Antelo ha aseverado que "todo lo que huele a socialismo es sinónimo de corrupción".

"Allí donde miren siempre es lo mismo: corrupción y traición a los intereses de los españoles. Mientras los ciudadanos pagan impuestos altísimos, se financia la inmigración ilegal masiva que destruye nuestros barrios y nuestra convivencia", ha remachado.