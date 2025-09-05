Prisión para el detenido por presuntamente agredir sexualmente a 2 mujeres en Gavà (Barcelona)

La magistrada de la plaza 8 del tribunal de instancia de Gavà (Barcelona) ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en Castelldefels (Barcelona) por presuntamente agredir sexualmente a 2 mujeres en Gavà (Barcelona) disfrazado para evitar ser identificado.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este viernes, en el que añade que la causa está abierta por los delitos de agresión sexual, tenencia ilícita de armas, robo con violencia e intimidación y lesiones.

Además de la declaración del detenido, la magistrada también ha tomado declaración tanto las víctimas como a varios testigos.

El detenido está relacionado con dos agresiones en Gavà (Barcelona) en enero de 2025 y en octubre de 2024, y usaba gorro, peluca, gafas y bigote postizos en sus agresiones.

La policía tuvo conocimiento en octubre de 2024 de una primera agresión sexual con violencia e intimidación en la vía pública a una mujer, a la que amenazó con arma blanca, y que sufrió lesiones en las manos y los brazos.

La Área Central de Violencias Sexuales de la División de Investigación Criminal (DIC) de Mossos asumió la investigación de los hechos y tuvo conocimiento, en enero de 2025, de una segunda agresión sexual en Gavà, en la que el agresor usó una arma blanca y una arma de fuego, e inmovilizó a la víctima.

AGRESOR SEXUAL "SERIAL"

La detención se realizó tras identificar en uno de los dispositivos de vigilancia sobre la zona en que se habían producido las agresiones a un hombre con gorra y gafas en actitud sospechosa, y lograr relacionarlo objetivamente con los hechos investigados.

Según la policía, la actuación violenta y el 'modus operandi' perfeccionado y poco habitual, así como la repetición de los hechos, definen al sospechoso "como un perfil de agresor sexual serial singular y altamente peligroso".