Piden 25 años de cárcel para un hombre acusado de torturar y matar a un joven en Alcorcón (Madrid)

La Fiscalía de Madrid solicita 25 años de prisión para un hombre acusado de matar a un joven brasileño de 27 años en una casa prefabricada del municipio de Alcorcón, donde se halló el cadáver con 20 cortes, un fuerte golpe en la cabeza y las manos atadas.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de asesinato y le reclama 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el padre del fallecido. El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

El acusado se encuentra privado preventivamente de libertad por estos hechos desde el día 4 de abril de 2022.

El escrito de calificación señala que durante la noche del 23 al 24 de marzo de 2022, el acusado acudió a un recinto vallado en el que se almacenan casas móviles sito en la carretera de San Martín de Valdeiglesias (Alcorcón) a fin de encontrarse con Y. R. da C. para acabar con su vida.

La víctima utilizaba habitualmente esas casas para pernoctar, concretamente la casa móvil con número de bastidor 39PF02. Fue allí donde le ató las muñecas por detrás de la espalda con una cuerda mientras que, con otra de mayor diámetro, le rodeó el cuello por delante, le pasó la cuerda por la axila izquierda hacia la espalda, le anudó con la que le sujetaba las muñecas y continuó hacia las extremidades inferiores hasta atarle los tobillos.

De esta manera, según la Fiscalía, Y. R. da C. "quedó inmovilizado en posición fetal sin posibilidad de mover los brazos ni extender las piernas, y, por lo tanto, de defenderse de forma alguna".

Pese a tenerlo inmovilizado y "buscando provocarle un dolor inhumano y sabiendo que el mismo no era necesario para su propósito de causarle la muerte", el acusado propinó varios golpes y cortes a la víctima con un objeto cortante causándole heridas incisas, erosiones, escoriaciones y equimosis en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en los dos brazos, en la espalda y en las dos piernas.

Finalmente, le golpeó en la cabeza de forma reiterada con un objeto "romo", causándole un traumatismo craneoencefálico que provocó una hemorragia subaracnoidea que condujo a la muerte.

