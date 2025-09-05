Gobierno balear dice que la sentencia del TSJIB "constata" el modelo lingüístico que defiende el Govern

El Govern ha trasladado su "máximo respeto" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que desestima que el 25 por ciento de las clases se impartan en castellano y ha subrayado que "constata" el modelo de conjunción lingüística que defiende el Ejecutivo.

Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después de la reunión del Consell de Govern y tras ser preguntado por la sentencia.

"Constata lo que venimos explicando desde el Govern, que Baleares no tiene un modelo de inversión lingüística obligatoria. Tenemos un modelo de conjunción lingüística donde conviven ambas lenguas desde el resto a la autonomía de centro", ha defendido el portavoz.

En este sentido, ha remarcado que el modelo garantiza el aprendizaje de ambas lenguas cooficiales y que catalán y castellano "conviven sin confrontaciones, con total normalidad y con un modelo que tiene gran aceptación entre la ciudadanía".