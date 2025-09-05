Espana agencias

Feijóo carga contra García Ortiz por "atreverse" a dar un discurso delante del TS y acusa a Sánchez de "fallar" al Rey

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por "atreverse" a dar un discurso delante del Tribunal Supremo en la apertura del año judicial cuando está "procesado" y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "fallar" al Rey por permitir su presencia en ese acto solemne.

"Solo puedo decir lo que siento. Me alegro de no estar presente allí", ha aseverado Feijóo en su discurso de apertura del curso político que se ha celebrado en el madrileño municipio de Arganda del Rey junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de esta localidad, Alberto Escribano.

Feijóo ha justificado su decisión de no acudir este viernes al inicio del año judicial recordando que "el jefe de la oposición no tiene ninguna labor constitucional obligatoria para estar presente en ese acto" y ha insistido en que lo que está ocurriendo con un fiscal general procesado es "una total anomalía" que no pueden "normalizar".

Después de que Moncloa haya afirmado que es una "grave desconsideración" que Feijóo plante al Rey, el líder del PP respondido que "quien falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana", "quien no le manda ministros de jornada en sus viajes" o permite que "el jefe del Estado tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado".

"Nosotros nunca le hemos fallado al jefe del Estado, no le estamos fallando y no le fallaremos jamás. Nunca. Somos un partido constitucionalista y sabemos nuestra responsabilidad", ha proclamado Feijóo.

AYUSO: "GRACIAS POR NO NORMALIZAR LO QUE NO ES NORMAL"

Previamente, Ayuso ha apoyado la decisión de Feijóo de no asistir al inicio del año judicial en el Tribunal Supremo y ha señalado que son bastante "más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy" le estaban "intentando dar lecciones" por no acudir. "Gracias por no normalizar lo que no es normal", ha dicho a Feijóo.

Según Ayuso, el hecho de que el fiscal general participe en la apertura del año judicial cuando está "procesado" lo que indica, a su juicio, es lo que le importa el Poder Judicial y los ciudadanos a este Gobierno.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

