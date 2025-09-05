Espana agencias

El juez Peinado consulta a las defensas del 'caso Begoña Gómez' su disponibilidad para "evitar nuevas suspensiones"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el 'caso Begoña Gómez', ha reclamado a las defensas de la esposa del presidente del Gobierno, de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés que le comuniquen los señalamientos que ya tienen agendados en otros procedimientos para "evitar nuevas suspensiones" de declaraciones.

A través de una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez instructor hace esa consulta a los abogados de esos tres investigados porque "han sido varias ocasiones en que por coincidencia de señalamientos no han podido llevarse a cabo las respectivas diligencias acordadas, debiendo ser cambiadas las fechas inicialmente señaladas".

El último cambio de fecha fue la declaración como investigada de la esposa de Pedro Sánchez, que estaba fijada para el próximo 11 de septiembre pero fue adelantada por el juez al día 10 después de que la defensa de Gómez pidiera suspender la citación porque su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, tiene que comparecer con otro cliente en un juzgado de Tenerife.

Peinado, por ello, emplaza a los abogados a que le informen de "los señalamientos que tienen notificados y a los cuales deben acudir en cualquier otro órgano judicial, desde el próximo 8 de septiembre al 16 de octubre de 2025, con el fin de evitar nuevas suspensiones".

Cabe recordar que la investigación nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.

Posteriormente, el juez ha ido abriendo nuevas ramas de investigación consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox por presuntas irregularidades en el registro del 'software' de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que dirigía Gómez y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Pedro Sánchez.

Gómez figura como investigada por cinco presuntos delitos: malversación, tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Andalucía dice que la falta de información sobre acuerdo de Gibraltar es una queja "generalizada" y no de la Junta

Andalucía dice que la falta

Condenado a ocho años de internamiento terapéutico el acusado por el crimen de un joven de 16 años en febrero en Córdoba

Condenado a ocho años de

Prisión para el detenido por presuntamente agredir sexualmente a 2 mujeres en Gavà (Barcelona)

Prisión para el detenido por

El Rey recibe al fiscal general dos días antes de arranque de un año judicial precedido por la polémica

El Rey recibe al fiscal

Andalucía lamenta que el acto de apertura del nuevo Año Judicial se vea "manchado" por la presencia de García Ortiz

Andalucía lamenta que el acto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general, en la

El fiscal general, en la apertura del año judicial más polémico: “Soy consciente de las singulares circunstancias de mi intervención. Estoy aquí porque creo en la Justicia”

Detenido en Castelldefels un violador en serie que agredía a sus víctimas disfrazado

Un profesor que estuvo 30 años de interino recibirá una indemnización de 44.000 euros por su cese tras no haber superado las pruebas de estabilización

Un Inspector Jefe de la Policía explica la diferencia entre una sanción económica y un delito por tráfico de hachís: “Como mínimo son 600 euros”

Albares defiende excluir al equipo israelí de La Vuelta ciclista, como ya se hizo con Rusia: “Serviría para enviar un mensaje”

ECONOMÍA

Una abuela se niega a

Una abuela se niega a pagar sus facturas de luz porque le obligan a hacerlo por internet: “Cuando llegas a cierta edad te conviertes en insignificante”

La CNMV autoriza la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 1

El precio de la vivienda anota su mayor aumento en 18 años y crece un 12,7% en el segundo trimestre

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo