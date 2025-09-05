El ayuntamiento de Castellón se desliga de los mensajes contra Sánchez en paneles informativos y lo achaca a un hackeo

El portavoz del gobierno municipal de Castellón, Vicent Sales, ha contestado a las acusaciones del PSOE por la aparición de unos mensajes con críticas al Partido Socialista en algunos paneles informativos instalados en la avenida Ferrandis Salvador señalando que se trata de un hackeo y ha declinado responsabilidades.

El Grupo Municipal Socialista y el PSPV-PSOE de Castelló han exigido a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, "explicaciones ante la aparición de imágenes y mensajes difamatorios" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los paneles informativos que el Ayuntamiento ha instalado en el nuevo paseo marítimo de la avenida Ferrandis Salvador de la capital de la Plana.

Sales ha explicado, en primer lugar, que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad, ya que ha sido un hackeo. "Esos paneles informativos no están recepcionados y están en fase de prueba y evidentemente no garantizan la seguridad de lo que se emite en ellos", ha dicho.

El edil ha afirmado que la única finalidad de estos paneles es la promoción turística de la ciudad y de las playas, "así que lo que hoy se ha denunciado es un hackeo".

Vicent Sales ha indicado que hoy mismo se ha procedido al apagado de dichos paneles y se está trabajando para garantizar la seguridad del contenido de estos dispositivos. Del mismo modo ha comentado que este tipo de ataque no ha sido el primero, ya que hubo otro en el mes de agosto "dado que los paneles están todavía en fase de pruebas", por tanto -ha señalado- "el gobierno municipal no tiene ninguna responsabilidad en el contenido de estos mensajes".

Finalmente, el concejal portavoz ha insistido en que desde el Ayuntamiento declinan toda responsabilidad "de que la corrupción del PSOE aparezca publicitada".