Costa se reunirá el 11 de septiembre en Madrid con Sánchez como parte de su "gira de capitales"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajará a Madrid el próximo viernes, 11 de septiembre, para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; como parte de la "gira de capitales" con la que está recorriendo los Estados miembro para preparar con los líderes europeos próximas cumbres europeas e internacionales.

El objetivo del exprimer ministro portugués es conocer de primera mano las preocupaciones y prioridades de cada miembro del Consejo Europeo en encuentros bilaterales antes de que se vean a Veintisiete el próximo octubre, primero en una reunión informal en Copenhague el 1 de octubre y, después, en el Consejo Europeo del 23 y 24 del mismo mes, en Bruselas.

El viaje a Madrid cerrará la segunda semana de la gira que arrancó el 27 de agosto en Bélgica y que en estos próximos días llevará a Costa hasta Finlandia, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y, finalmente, España.

Se trata de reuniones de trabajo con las que los dirigentes europeos podrán contribuir a diseñar la agenda de los próximos meses y discutir sobre todas las prioridades políticas y métodos de trabajo en el seno del Consejo Europeo, según indicó la institución en un comunicado.

