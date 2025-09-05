Condenado a ocho años de internamiento terapéutico el acusado por el crimen de un joven de 16 años en febrero en Córdoba

El Juzgado de Menores Nº1 de Córdoba ha condenado al joven acusado de matar a Alejandro Ortega Romero, de 16 años, el pasado 1 de febrero en el recinto ferial de El Arenal, a ocho años de internamiento terapéutico en salud mental en régimen cerrado y, después, cinco años más de libertad vigilada con asistencia educativa, por un delito de asesinato con alevosía y hurto leve.

Así lo recoge la sentencia, a la que ha accedido Europa Press, en la que, además, se expone que el menor deberá "indemnizar solidariamente con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, pues tienen asumida la tutela del menor al haber sido declarado en desamparo al tiempo de la comisión de los hechos", un total de 260.000 euros, en concreto 100.000 euros para cada progenitor del asesinado y 30.000 euros para cada uno de sus hermanos, ambos menores de edad.

Tal y como se expone en la sentencia, el condenado sustrajo una botella de whisky de la víctima, quien "le pidió que se la devolviera de forma correcta y sin mostrar enfado", momento en el que el acusado "llevó a cabo su ataque de manera totalmente súbita e inesperada, no percatándose Alejandro siquiera de su intención ante la rapidez con la que actuó", de modo que "no pudo prepararse" contra la misma "ni repelerla de ningún modo, eliminando con ello toda posibilidad de defensa por parte de la víctima".

Igualmente, la resolución judicial recoge que "en las pruebas de detección de drogas realizadas" al acusado "en fechas inmediatamente posteriores a la comisión del hecho" el resultado es "positivo en cocaína y hachis". Además, hace referencia a su historial personal, que "expone que ha sido consumidor de drogas desde los once años", lo que ha "repercutido en su salud mental". Una atenuante analógica por el problema de adicción a las drogas ha permitido su internamiento en un centro terapéutico.

En este contexto, la sentencia señala que el menor procesado, durante el juicio, "se limita a decir que desde los diez u once años consume drogas achacando su situación a su madre, que el día de los hechos había consumido cocaina e insinúa una discusión previa con la víctima". Además, "su actitud durante todo el desarrollo del procedimiento confirma las conclusiones de varios de los profesionales que lo han atendido en el sentido de que se trata de un individuo con rasgos acusados de personalidad psicopática".

Al respecto, se indica en la resolución judicial que en "su intervención no mostró signo alguno de arrepentimiento, pesar o tristeza por lo ocurrido, no mostrando la mas mínima empatía con los familiares de Alejandro".

Cabe recordar que Alejandro Ortega falleció el sábado 1 de febrero, sobre las 22,20 horas después de recibir una puñalada en El Arenal. Tras recibir aviso Emergencias 112 Andalucía se alertó a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios. Según precisaron desde el centro coordinador, el apuñalado era un menor de 16 años, que fue trasladado al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde falleció, como consecuencia de las heridas por arma blanca que presentaba en la zona del abdomen.