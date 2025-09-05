Espana agencias

Andalucía lamenta que el acto de apertura del nuevo Año Judicial se vea "manchado" por la presencia de García Ortiz

Por Newsroom Infobae

Guardar

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha denunciado este viernes el "daño" a la justicia que está haciendo el Gobierno central, que debería "cesar" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por estar "imputado y pendiente de juicio". Así, ha lamentado que el acto de este viernes de apertura del nuevo Año Judicial se vea "manchado" por la presencia de García Ortiz.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha mostrado su preocupación por que el fiscal general participe hoy en un acto --que estará presidido por el Rey Felipe VI-- donde "se dirige a los jueces que le tienen que juzgar porque es una persona que está imputada por la presunta comisión de un delito, y pendiente de juicio".

Ha indicado que si García Ortiz "respetara" el Estado de derecho y el sistema judicial no sólo no habría asistido al acto de hoy, sino que habría "dimitido antes".

Sin duda, según Sanz, se hace un daño "a la imagen" de la justicia, que se ha visto, sobre todo, en las manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vinculando a la justicia y la política", acusando a "jueces de hacer política".

"Me parecen absolutamente fuera de lugar e inaceptables estas imputaciones que hace el presidente", ha manifestado Antonio Sanz, quien ha recalcado que hace mucho tiempo que García Ortiz tenía que haber sido "cesado" en el cargo.

Sin embargo, según el consejero andaluz, a Pedro Sánchez "le da igual todo por mantenerse en el poder", y está dispuesto a "saltarse todas las líneas rojas, los límites y los procedimiento del sistema, y la propia separación de poderes con tal de mantenerse en el sillón".

Para Sanz, España "cada día está más cansada de este tipo de desprestigios y de este tipo de daños al funcionamiento del Estado de derecho".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Andalucía dice que la falta de información sobre acuerdo de Gibraltar es una queja "generalizada" y no de la Junta

Andalucía dice que la falta

Condenado a ocho años de internamiento terapéutico el acusado por el crimen de un joven de 16 años en febrero en Córdoba

Condenado a ocho años de

Prisión para el detenido por presuntamente agredir sexualmente a 2 mujeres en Gavà (Barcelona)

Prisión para el detenido por

El Rey recibe al fiscal general dos días antes de arranque de un año judicial precedido por la polémica

El Rey recibe al fiscal

El juez Peinado consulta a las defensas del 'caso Begoña Gómez' su disponibilidad para "evitar nuevas suspensiones"

El juez Peinado consulta a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general, en la

El fiscal general, en la apertura del año judicial más polémico: “Soy consciente de las singulares circunstancias de mi intervención. Estoy aquí porque creo en la Justicia”

Detenido en Castelldefels un violador en serie que agredía a sus víctimas disfrazado

Un profesor que estuvo 30 años de interino recibirá una indemnización de 44.000 euros por su cese tras no haber superado las pruebas de estabilización

Un Inspector Jefe de la Policía explica la diferencia entre una sanción económica y un delito por tráfico de hachís: “Como mínimo son 600 euros”

Albares defiende excluir al equipo israelí de La Vuelta ciclista, como ya se hizo con Rusia: “Serviría para enviar un mensaje”

ECONOMÍA

Una abuela se niega a

Una abuela se niega a pagar sus facturas de luz porque le obligan a hacerlo por internet: “Cuando llegas a cierta edad te conviertes en insignificante”

La CNMV autoriza la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 1

El precio de la vivienda anota su mayor aumento en 18 años y crece un 12,7% en el segundo trimestre

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo