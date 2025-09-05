Andalucía lamenta que el acto de apertura del nuevo Año Judicial se vea "manchado" por la presencia de García Ortiz

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha denunciado este viernes el "daño" a la justicia que está haciendo el Gobierno central, que debería "cesar" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por estar "imputado y pendiente de juicio". Así, ha lamentado que el acto de este viernes de apertura del nuevo Año Judicial se vea "manchado" por la presencia de García Ortiz.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha mostrado su preocupación por que el fiscal general participe hoy en un acto --que estará presidido por el Rey Felipe VI-- donde "se dirige a los jueces que le tienen que juzgar porque es una persona que está imputada por la presunta comisión de un delito, y pendiente de juicio".

Ha indicado que si García Ortiz "respetara" el Estado de derecho y el sistema judicial no sólo no habría asistido al acto de hoy, sino que habría "dimitido antes".

Sin duda, según Sanz, se hace un daño "a la imagen" de la justicia, que se ha visto, sobre todo, en las manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vinculando a la justicia y la política", acusando a "jueces de hacer política".

"Me parecen absolutamente fuera de lugar e inaceptables estas imputaciones que hace el presidente", ha manifestado Antonio Sanz, quien ha recalcado que hace mucho tiempo que García Ortiz tenía que haber sido "cesado" en el cargo.

Sin embargo, según el consejero andaluz, a Pedro Sánchez "le da igual todo por mantenerse en el poder", y está dispuesto a "saltarse todas las líneas rojas, los límites y los procedimiento del sistema, y la propia separación de poderes con tal de mantenerse en el sillón".

Para Sanz, España "cada día está más cansada de este tipo de desprestigios y de este tipo de daños al funcionamiento del Estado de derecho".