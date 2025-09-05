Espana agencias

Andalucía dice que la falta de información sobre acuerdo de Gibraltar es una queja "generalizada" y no de la Junta

Por Newsroom Infobae

Guardar

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este viernes que las quejas reiteradas al Gobierno de España por la falta de información sobre el acuerdo de Gibraltar es "una queja generalizada" de todos los alcaldes de la comarca campogibraltareña y agentes sociales y económicos, y no solamente de la Junta de la Andalucía.

En un acto celebrado en Sevilla, el consejero ha declarado ante los medios de comunicación que al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "sólo le interesa la foto de supresión de la Verja" al ser en lo que "pone el énfasis" en sus intervenciones sobre este asunto.

En ese sentido, ha señalado que a Andalucía "le parecen mucho más importantes las medidas de impulso del desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar que deberían de contemplarse en este acuerdo, que en sí la foto de la Verja".

En su opinión, suprimir esta frontera para "mantener la desigualdad y el desequilibrio tanto fiscal, económico como social entre Gibraltar y lo que a unos metros es el Campo de Gibraltar ni lo entienden los ciudadanos" ni lo pueden aceptar el resto de administraciones.

"No queremos un acuerdo que sea sólo una foto, queremos un verdadero acuerdo que signifique una potenciación económica y social del Campo de Gibraltar sin precedentes, que es lo que no llevaría a una oportunidad perdida en la que puede convertirse este acuerdo", ha manifestado Antonio Sanz.

Sanz ha reconocido que han tenido "muchas reuniones" con el ministro pero "no con la Junta de Andalucía en exclusiva". "Ha reunido a todo el mundo a contarnos exactamente lo mismo que ya había contado días antes a los medios de comunicación. No hemos tenido ninguna información como corresponde al Estatuto de Autonomía de informar a Andalucía", ha advertido.

El consejero ha dicho que durante la etapa del PP en el Gobierno de España se informaba a Andalucía sobre los avances respecto al Brexit y Gibraltar, y que "incluso en la etapa del PSOE, pero no de este ministro, sino de anteriores ministras y ministros", se informaba "puntualmente" a la Junta de cada paso que se daba, "con una lealtad exquisita".

"El Estatuto de Autonomía dice que la Junta de Andalucía tiene que ser informada, en todo caso, de este tipo de convenios internacionales, y eso no ha ocurrido", ha criticado.

Abundando a este respecto, el consejero ha reiterado que la Junta no ha sido convocada para recibir información sobre el acuerdo, obteniendo solo "titulares de los medios de comunicación", por lo que ha denunciado "falta de transparencia, desconocimiento absoluto de que consiste el acuerdo y la preocupación de que esto se convierta en una oportunidad perdida" para el Campo de Gibraltar.

"Lamentablemente creemos que el Gobierno de Sánchez ha primado la foto de supresión de la Verja a las soluciones reales que merecían los vecinos del Campo de Gibraltar, y por tanto puede convertirse en una oportunidad perdida y una gran decepción para todos", ha afirmado Antonio Sanz.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a ocho años de internamiento terapéutico el acusado por el crimen de un joven de 16 años en febrero en Córdoba

Condenado a ocho años de

Prisión para el detenido por presuntamente agredir sexualmente a 2 mujeres en Gavà (Barcelona)

Prisión para el detenido por

El Rey recibe al fiscal general dos días antes de arranque de un año judicial precedido por la polémica

El Rey recibe al fiscal

Andalucía lamenta que el acto de apertura del nuevo Año Judicial se vea "manchado" por la presencia de García Ortiz

Andalucía lamenta que el acto

El juez Peinado consulta a las defensas del 'caso Begoña Gómez' su disponibilidad para "evitar nuevas suspensiones"

El juez Peinado consulta a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general, en la

El fiscal general, en la apertura del año judicial más polémico: “Soy consciente de las singulares circunstancias de mi intervención. Estoy aquí porque creo en la Justicia”

Detenido en Castelldefels un violador en serie que agredía a sus víctimas disfrazado

Un profesor que estuvo 30 años de interino recibirá una indemnización de 44.000 euros por su cese tras no haber superado las pruebas de estabilización

Un Inspector Jefe de la Policía explica la diferencia entre una sanción económica y un delito por tráfico de hachís: “Como mínimo son 600 euros”

Albares defiende excluir al equipo israelí de La Vuelta ciclista, como ya se hizo con Rusia: “Serviría para enviar un mensaje”

ECONOMÍA

Una abuela se niega a

Una abuela se niega a pagar sus facturas de luz porque le obligan a hacerlo por internet: “Cuando llegas a cierta edad te conviertes en insignificante”

La CNMV autoriza la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 1

El precio de la vivienda anota su mayor aumento en 18 años y crece un 12,7% en el segundo trimestre

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo