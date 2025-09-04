Espana agencias

Vocales progresistas del CGPJ respaldan la presencia de García Ortiz y Bolaños en la apertura del año judicial

El bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respaldado este jueves la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el acto de apertura del año judicial, al tiempo que ha reivindicado la "normalidad institucional" frente a la "polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne".

Así han reaccionado nueve de los diez vocales progresistas --todos menos Carlos Hugo Preciado--, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en respuesta a la misiva en la que el sector conservador del órgano pide a su presidenta, Isabel Perelló, que actúe contra la presencia de García Ortiz y Bolaños en el acto que presidirá mañana viernes en la sede del Tribunal Supremo el Rey Felipe VI.

Los firmantes insisten en que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige la presencia de la presidenta del CGPJ y del fiscal general del Estado para presentar sus respectivas memorias anuales.

"Del mismo modo, recordamos que la presencia en estrados del Ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino en el acto de apertura del año judicial responde a una costumbre constitucional consolidada propia de su posición institucional y de las altas responsabilidades que ejerce en el servicio público de la justicia", añaden.

Así las cosas, defienden que la confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho "se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia".

