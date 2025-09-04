Sumar tacha de falta de respeto a las instituciones la ausencia de Feijóo en el acto de apertura del Año Judicial

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha tachado de falta de respeto a las instituciones la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no acudir al acto de apertura del Año Judicial, en protesta por la presencia del fiscal general Álvaro García Ortiz, quien está procesado por el Tribunal Supremo.

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, ha afeado que esta actitud es una falta a las instituciones, en este caso a las de ámbito judicial.

Por otro lado, la dirigente de Sumar ha manifestado su apoyo firme a la presunción de inocencia del fiscal general, que está imputado en una causa que resulta "sospechosa en muchos extremos".

Al respecto, ha apuntado que el auto por el que se procesa a García Ortiz en la causa por la presunta filtración contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, casi le obliga a una "probatorio diabólica", es decir, a probar "hechos negativos".