Prisión para el conductor ebrio que colisionó contra una moto en Ibiza y cuyos ocupantes fallecieron

El conductor del turismo implicado en la colisión en Ibiza con una moto en la que fallecieron dos personas dio positivo en alcohol, por lo que se le han imputado dos delitos de homicidio imprudente y delito por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Tras su detención y puesta a disposición judicial ha ingresado en prisión, según ha informado este jueves la Guardia Civil.
El accidente tuvo lugar en la madrugada del domingo en la carretera de Santa Eulària. Los dos ocupantes de la moto, una mujer argentina de 31 años y un varón colombiano de 26, fallecieron en el acto.
Últimas Noticias
Más de 6.500 militares y 2.000 medios han participado en la extinción de incendios durante el verano
Marlaska ve "preocupante" que Feijóo no vaya a la Apertura del Año Judicial: "Carece de la institucionalidad precisa"
Marlaska asegura que la seguridad en La Vuelta está garantizada y defiende las protestas "loables" a favor de Palestina
Ábalos pide al Supremo que evite su "linchamiento mediático" y que investigue supuestas filtraciones de la UCO
IU y Compromís cargan contra el bloque conservador en el CGPJ por tratar de "reventar" la apertura del Año Judicial
MÁS NOTICIAS