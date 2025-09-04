Espana agencias

Pradales lamenta el "espectáculo nada edificante" en La Vuelta y ve "inaceptable" que EH Bildu lo "jalee"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado el "espectáculo" que se dio en La Vuelta "nada edificante" al convertirse las protestas convocadas en favor de Palestina en "algo incívico y poco pacífico". Asimismo, ha considerado "inaceptable" la "reacción" de EH Bildu "jaleando y aplaudiendo de esa manera incívica de protestar".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Pradales ha lamentado los incidentes registrados este pasado miércoles durante las protestas en la etapa de La Vuelta, cuyo final en Bilbao tuvo que acortarse por motivos de seguridad.

El lehendakari ha recordado que el Gobierno Vasco aprobó en el Consejo de Gobierno de este martes una declaración institucional "muy dura" de condena a "la barbarie" que está ocurriendo en Gaza, en la que se hacía un llamamiento a la comunidad internacional y la Unión Europea para que se implicaran en la búsqueda de un alto el fuego inmediato, se condenaba "lo que está realizando el Gobierno de Israel" y se hacía un llamamiento a "una presión política internacional".

"Porque desde luego es injustificable lo que estamos viendo", ha insistido el presidente vasco, que se ha mostrado convencido de que la sociedad vasca tiene "una especial solidaridad y empatía" con el pueblo palestino y "una indignación social con las imágenes que todos los días, desgraciadamente, desde hace demasiado tiempo" se están viendo.

No obstante, ha remarcado que "ayer no era un día en el que estaba en cuestión el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta" y no fue "nada edificante ver que las protestas se convertían en algo incívico y en algo poco pacífico".

"Yo creo que se puede protestar, se puede mostrar la indignación, se pueden buscar fórmulas sin poner en riesgo la seguridad, no sólo de los ciclistas, sino de todas las personas que estaban en aquel momento en la Gran Vía de Bilbao esperando la llegada de la Vuelta", ha afirmado.

En esta línea, ha lamentado que "el espectáculo" que se vio "no fue edificante" y la imagen que se trasladó "no fue la mejor". Pradales ha insistido en que "se pueden combinar las protestas de carácter pacífico, la solidaridad con Gaza, la solidaridad con el pueblo palestino, la indignación con lo que está ocurriendo, la condena al Gobierno de Israel de una forma pacífica y de una manera cívica". "Y ayer, desgraciadamente, creo que eso no lo vimos", ha apuntado.

Asimismo, ha considerado "inaceptable" la "reacción" al finalizar la etapa de EH Bildu a la finalización de la etapa "jaleando y aplaudiendo de esa manera incívica de protestar".

"Eso no lo comparto absolutamente", ha señalado después de que el líder de la coalición sobreanista, Arnaldo Otegi, afirmara ayer en sus redes sociales que, con las protestas desarrolladas en solidaridad con Palestina, Euskadi ha demostrado "ser un referente mundial en la solidaridad".

UNIDAD EN EUROPA

Por otro lado, preguntado por la conveniencia de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, ha admitido que "la cuestión de las relaciones internacionales y las relaciones con Israel tiene su complejidad". A su entender, "la presión internacional es fundamental" y, en ese sentido, "es Europa la que con una voz única y unívoca debe ejercer la presión que corresponda" no sólo política, sino "tomar decisiones que tengan consecuencias".

Pradales ha lamentado que "en estos momentos no se dan esas condiciones porque hay disparidad de opiniones en el ámbito de la Unión Europea", lo que "nos debilita como europeos". Así, ha advertido de que Europa "queda desdibujada por esa falta de unidad" en este ámbito y en otros, como la política comercial y arancelaria y "otros conflictos que se dan en el mundo".

"Debemos hacer esa reflexión y compartir una única estrategia y una unidad y una única posición en relación con la cuestión de Gaza, en relación con la actuación bárbara que está teniendo el Gobierno Netanyahu. Creo que deberíamos dar un paso adelante pero de manera unida y como una única Europa", ha reiterado.

Para el lehendakari "romper relaciones diplomáticas con un país es algo especialmente serio y que tiene una gravedad muy relevante" y hay "otras muchas fórmulas que se han explorado". De este modo, ha recordado que en el caso de la "infame" invasión de Ucrania ha habido "una unidad europea que ha permitido establecer una serie de sanciones, etcétera".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar reclama que el Gobierno aplique sanciones a Netanyahu y tres de sus ministros y les declare persona non grata

Sumar reclama que el Gobierno

Una avería en el avión obliga a Sánchez a cancelar su viaje a París para reunirse con Zelenski y otros líderes

Una avería en el avión

Puigdemont y Turull "respetan y lamentan" que Giró de deje su escaño y la ejecutiva de Junts

Puigdemont y Turull "respetan y

Un exconseller de Junts deja su escaño y la ejecutiva por discrepancias con las "orientaciones actuales"

Un exconseller de Junts deja

Feijóo acusa a Sánchez de manchar la apertura del Año Judicial y critica que someta al Rey a un choque institucional

Feijóo acusa a Sánchez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se queda en tierra

Sánchez se queda en tierra y no llega a la reunión de la coalición de los voluntarios en París por avería del Falcon

Jaume Giró abandona la política: deja su escaño por diferencias con Junts

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica todo lo que debes saber sobre los cacheos: “Se realizarán siempre respetando la dignidad de la persona”

Un hospital de Indonesia realiza la autopsia de Matilde Muñoz tras su presunto asesinato

El Gobierno contrata un seguro para cubrir los daños que causan los aviones que luchan contra los incendios: hasta 50 millones por siniestro

ECONOMÍA

Francisco Rodríguez, economista, sobre la

Francisco Rodríguez, economista, sobre la crisis de la vivienda en España: “Los precios están en máximos y recuerdan a 2008”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 29 de agosto

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 1 de septiembre

Una gran cadena de supermercados instala una controvertida tecnología para intentar reducir los robos: “Es escalofriante”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de septiembre

DEPORTES

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta