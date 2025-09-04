Espana agencias

Podemos Cantabria denuncia la participación del equipo de Israel en la Vuelta y exige explicaciones

Podemos Cantabria ha denunciado la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España, que este martes llega a esta comunidad autónoma, con una etapa entre Laredo y Los Corrales de Buelna, y ha exigido explicaciones a organizadores y ayuntamientos.

El partido morado ha censurado la presencia del Israel-Premier Tech bajo la bandera de un Estado que "está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino" y dicho que el deporte no puede ser utilizado como "escaparate para blanquear un genocidio", sino que ha de ser "un espacio de encuentro y convivencia".

"Permitir que un equipo que representa al Estado de Israel participe en la Vuelta Ciclista es una forma de normalizar la violencia extrema, los bombardeos y las matanzas sistemáticas que sufre la población civil palestina", ha opinado el partido, al tiempo que ha urgido a que la organización dé explicaciones a los ayuntamientos cántabros por los que transcurre la etapa.

En concreto, ha pedido que den cuenta de los motivos por los que se ha permitido la participación de este equipo y "por qué se ha dado cobertura institucional a una delegación vinculada a un Estado que incumple de manera flagrante el derecho internacional".

"Los ayuntamientos cántabros tienen la obligación ética y política de estar del lado de los derechos humanos, no del lado de quienes los pisotean con total impunidad", han concluido.

La Vuelta llega este jueves a Cantabria después de que ayer, miércoles, miles de personas se sumaran a las protestas durante la 11ª etapa, con salida y llegada en Bilbao, para reclamar "libertad para Palestina" y denunciar el "genocidio" cometido por Israel, en las que se produjeron diversos incidentes que obligaron a adelantar el final de la carrera por motivos de seguridad.

