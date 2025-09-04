Mazón avanza que el pleno del Consell pedirá este viernes "medidas cautelares" ante el reparto de menores migrantes

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el pleno del Consell solicitará este viernes "medidas cautelares" ante el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno de España, cuyo planteamiento ha calificado como "político, inhumano y absurdo".

Así lo ha expresado este jueves en declaraciones a los medios en La Romana (Alicante), donde ha participado en el acto de corte de uva de mesa embolsada de la Denominación de Origen del Vinalopó, al ser preguntado por qué criterios ha seguido la administración autonómica para enviar cartas a ayuntamientos valencianos donde se les pregunta qué recursos tienen para atender a estos menores.

En este punto, el jefe del Consell ha apuntado que la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, dará cuenta sobre este asunto, al tiempo que ha cargado contra la "estrategia tan lamentable que el Gobierno de España está llevando" con el reparto. "Una estrategia que no es estrategia, una estrategia que es un chantaje", ha valorado.

"A mí lo que más me llama la atención es que ninguno de los municipios de izquierdas que han recibido la pregunta, ninguno de ellos, se ha ofrecido a colaborar", ha enfatizado el 'president', tras lo que ha dicho que "entiende" que la carta la "estarán recibiendo todos" los consistorios "a lo largo de estos días".

CENTROS "DESBORDADOS"

En esta línea, se ha preguntado "por qué ningún ayuntamiento gobernado por la izquierda se ha mostrado a favor de colaborar en esta cuestión, de colaborar en el acogimiento de menas". "¿No había que ser humanitario, no había que ser solidario?", ha agregado.

Y ha continuado: "¿Cómo es posible que, perteneciendo al mismo partido que Pedro Sánchez, ninguno de sus alcaldes haya dado un paso adelante? Esta es la reflexión que a mí me merece, porque a veces estamos jugando a una solidaridad 'fake'".

"A ver si es que no queremos reconocer la realidad, que es que nuestros centros están desbordados, que lo primero que tenemos que atender es a los menores que están ya en nuestros centros, que están desbordados, y la primera humanidad que hay que tener es con los que ya tenemos aquí atendiendo porque estamos desbordados", ha añadido.

El 'president' se pregunta "¿cómo es posible que de los cientos y cientos y cientos de menores que el Gobierno nos dice que quiere redistribuir solo vengan a unas partes o solo quiere que vengan a unas partes muy concretas de España, pero no a molestar, como ellos han dicho, a sus socios independentistas, a sus socios nacionalistas?" y concluye: "Ahora resulta que tampoco quieren colaborar los alcaldes o los ayuntamientos de izquierdas en la Comunitat Valenciana, pero son ellos los que tienen que responder a esa pregunta".