Gamarra responde a Page que los 'barones' del PP son "autónomos" y defienden "lo que es justo" al rechazar la quita

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha respondido este jueves al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que los 'barones' territoriales del PP son "autónomos" y están defendiendo "lo que es justo" al rechazar la quita de la deuda.

Así se ha pronunciado después de que Page vea justa la quita y haya pedido al PP bajar el ruido del debate, recordando que en el pasado el Estado se hizo cargo de la deuda de los bancos, esa que "algunos jalearon". Además, el presidente de C-LM señaló que los presidentes autonómicos deben ser "autónomos" a la hora de decidir si quieren o no la quita de la deuda, algo que "no han de decidir los partidos nacionales".

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Gamarra ha indicado que Page "conoce perfectamente y personalmente a los presidentes autonómicos del PP y sabe que toman decisiones por sí mismos y que defienden el interés general".

Además, ha subrayado que Page "comparte" con los presidentes del PP "la necesidad de una reforma del sistema de financiación", con una negociación en la que "tienen que estar todos y no cabe el privilegio de una comunidad autónoma" y que se "lo paguen el resto de los españoles". "Por lo tanto, los conoce bien y sabe que están defendiendo lo que es justo", ha apostillado.

