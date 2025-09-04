Espana agencias

El PSOE extremeño pone en marcha una agenda de trabajo en las zonas afectadas por el incendio de Jarilla y su entorno

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, visitará este viernes, 5 de septiembre,las localidades de Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Jarilla, Hervás y Navaconcejo, afectadas por el incendio de este verano.

El objetivo de esta visita es reunirse con empresarios, agricultores, ganaderos, representantes municipales y vecinos para "conocer de primera mano la situación de las zonas afectadas por el incendio", según señala el PSOE de Extremadura.

La jornada de trabajo incluirá encuentros con responsables municipales, visitas a explotaciones ganaderas y agrícolas, así como reuniones con empresas del sector turístico del Valle del Jerte y del Ambroz.

Estas reuniones permitirán analizar el impacto económico y social del fuego, escuchar las necesidades de los afectados y recoger propuestas para trasladarlas a las instituciones, señala el PSOE, que añade que el dirigente socialista conocerá de primera mano la situación de los colectivos afectados, "toda vez que las ayudas anunciadas por el gobierno de la señora Guardiola llegan tarde, mal y siguen a día de hoy sin publicarse en el DOE, lo que impide que los damnificados puedan solicitarlas de forma efectiva", lamenta.

Para el PSOE, la respuesta del gobierno de Guardiola está siendo "claramente insuficiente para la magnitud de los daños sufridos por agricultores, ganaderos y empresas de la zona", por lo que han recordado que registrarán en la Asamblea una batería de iniciativas para exigir la comparecencia de Guardiola, y un pleno monográfico sobre la gestión del incendio.

Además, plantearán propuestas de impulso y pronunciamiento que garanticen una atención individualizada a los afectados y refuercen la prevención de futuras emergencias.

"No se entiende que, a estas alturas, cuando ya han comparecido en diferentes cámaras tanto ministros como presidentes autonómicos del PP, Guardiola se siga escondiendo tras el reglamento de la Asamblea para no dar la cara y ofrecer explicaciones", lamenta el PSOE, quien apunta que "al contrario", el dirigente socialista emprende esta agenda de trabajo para "mantener el contacto directo con los territorios y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos".

