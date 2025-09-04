El principal investigado por el asesinato de Helena Jubany, citado a declarar el 26 de septiembre

La jueza instructora del 'caso Helena Jubany' ha citado a declarar al principal investigado ante el Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona) el próximo 26 de septiembre .

Así lo ha ordenado en una providencia este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras conocerse la última ampliación del informe biológico de ADN practicado sobre el jersey que Jubany llevaba el día en el que fue asesinada.

Habida cuenta de que en el informe se afirma que en la prenda de ropa se halló un haplotipo de cromosoma Y "que coincide" con el del principal investigado, la instructora pide citarlo para averiguar con cuántos varones relacionados por la vía paterna puede compartir este haplotipo.