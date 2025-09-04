El PP justifica la ausencia de Feijóo en apertura de Año Judicial por la situación "anómala": "No le daremos normalidad"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha justificado este jueves la ausencia del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en la apertura del Año Judicial tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según ha dicho, la situación es "anómala" y no le darán "normalidad".

"No podemos normalizar lo que es una absoluta anomalía democrática y esto es, nada más y nada menos, que el fiscal general del Estado, que está imputado, mañana vaya a participar en la apertura del año judicial representando la independencia, la integridad y la imparcialidad de todo el Ministerio Fiscal", ha manifestado.

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Gamarra ha indicado que a "cualquier fiscal que depende" del fiscal general del Estado "en esta misma situación, lo suspende". Por lo tanto, a su juicio, "no puede no estar suspendido" el propio García Ortiz.

Gamarra ha recalcado que el fiscal general del Estado "hace mucho tiempo que debería de haber dejado de ostentar esta responsabilidad" porque se trata de "la integridad del Ministerio Fiscal en su conjunto y con ello de la confianza de los españoles" en la Justicia". "Por lo tanto, la situación es anómala y por tanto no le vamos a dar normalidad", ha abundado.

Al ser preguntada si cree que el Tribunal Supremo podría evitar dar la palabra al fiscal general en el acto de apertura del Año Judicial, la responsable de Regeneración Institucional del PP ha señalado que "si hay opciones, las tendrán que valorar y las estarán valorando".

VE UNA "ANOMALÍA" QUE EL GOBIERNO SIGA RESPALDANDO AL FISCAL GENERAL

Dicho esto, ha insistido en que "aquí la clave de todo" es que García Ortiz está "imputado en el ejercicio de su cargo" por "la vulneración presunta de derechos fundamentales de un ciudadano" --por la presunta revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso-- y "no puede ser fiscal general del Estado".

Así, ha dicho que está prevista su intervención en la apertura del Año Judicial porque "sigue siendo fiscal general del Estado". "La anomalía es que lo siga siendo. La anomalía es que el gobierno le siga respaldando", ha abundado, para reiterar que el PP no puede "normalizar" esta situación.

Gamarra ha criticado las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez acusando a jueces de "hacer política" y ha justificado este "ataque" en su vuelta de vacaciones a que "ahí le están esperando las causas judiciales que asedian a su partido, a su Gobierno y a su familia".

"Al final lo que nos está planteando es que en España el imperio de la ley no tiene que aplicarse porque ellos deberían de estar por encima de la ley y a ellos no se les puede aplicar", ha denunciado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP.