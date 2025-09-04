Espana agencias

El PP condena los incidentes en La Vuelta y subraya que el deporte debe estar fuera de la utilización política

El PP considera "hechos punibles" los incidentes registrados este miércoles en el final de la etapa de Bilbao de La Vuelta ciclista, derivados de las protestas por la presencia de un equipo de Israel, y ha hecho un llamamiento para dejar el deporte fuera de la política.

Así lo ha expresado el portavoz de Deportes del PP, Javier Merino, en un mensaje publicado en la red social 'X'. "Los señalamientos y el poner en riesgo a los ciclistas, a los asistentes, a los propios trabajadores de La Vuelta son hechos punibles", ha escrito.

A su juicio, "el deporte es Marca España y debería estar fuera del intento de utilización políticas", por lo que ha reclamado "respeto" para que los aficionados pedan seguir "disfrutando de La Vuelta".

