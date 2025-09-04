Espana agencias

El Gobierno confía en la "normalidad institucional" en la apertura del año judicial y censura el "boicot" de Feijóo

Por Newsroom Infobae

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha confiado en que la apertura del año judicial presidida este viernes por el Rey se celebre dentro de la "normalidad institucional", si bien ha censurado el "boicot" que a su juicio practica el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al no asistir al acto por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En una entrevista en 'La noche en 24 horas' de 'TVE', recogida por Europa Press, Alegría ha denunciado que Feijóo se hace el "boicot" a sí mismo" y a la mayoría de votantes del PP, que "esperan que su líder respete esa institucionalidad de la que tanto habla".

"Luego llega el momento y ha decidido tomar esta decisión. Creo que se equivoca por completo", ha asegurado la también secretaria general del PSOE de Aragón sobre el presidente del PP, que justificó su ausencia al considerar que la presencia de García Ortiz es "una provocación".

Por otra parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes también ha reprochado al PP la "absoluta hipocresía" con la condonación de la deuda, señalando que a los 'populares' les pasara con esta cuestión como con la ley del matrimonio igualitario.

"Van a criticarla, van a votar en contra en el Congreso, pero cuando se tengan que sentar para firmar y hacer esa condonación, van a decir que sí", ha vaticinado Alegría.

