Diputada de Vizcaya califica de "lamentables" los incidentes en la Vuelta tras protesta contra Israel

La diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe, ha calificado de "lamentable" la manera en la que finalizó la Vuelta 2025 por los incidentes registrados en la Meta ubicada en Bilbao durante una protesta contra Israel.

Tras afirmar que "no se pueden mezclar las cosas", ha subrayado que lo ocurrido "daña la imagen del territorio y de Euskadi" y "echa a tierra" el trabajo que desde la Diputación llevan años realizando en "una estrategia muy trabajada" para atraer eventos culturales y deportivos de nivel.

Etxanobe ha realizado estas declaraciones después de que este miércoles una protesta contra Israel impidiera que la Vuelta 2025, que pasaba por Bilbao, concluyera en la meta que se había establecido debido a diversos incidentes.

La diputada general de Vizcaya ha afirmado que es un "hecho lamentable" que la etapa de la Vuelta por Vizcaya, con llegada y salida en Bilbao, "tuviera que terminarse como lo hizo".

Etxanobe ha asegurado que se solidarizan con lo que está pasando en Gaza y condenan "enérgicamente la barbarie que está perpetrando el gobierno de Israel".

La diputada cree que, "aún así", estas reivindicaciones "tienen su espacio y no deben, en este caso, perjudicar a otro tipo de eventos que nada tiene que ver con la misma".

"Nuestra solidaridad y nuestra reivindicación también en defensa del pueblo de Gaza, pero no hay que mezclar las cosas y es de verdad un hecho lamentable que tuviera que interrumpirse y terminar este evento deportivo que posiciona al territorio de forma internacional, de la forma en que lo hizo", ha agregado.

A su juicio, este hecho "daña la imagen del territorio y de Euskadi" y cree que "echa a tierra" al trabajo que desde la Diputación llevan años realizando en "una estrategia muy trabajada" con el objetivo de posicionar internacionalmente el territorio y atraer eventos culturales y deportivos de nivel.

"Aún así, seguiremos trabajando y también estaremos preparados para las próximas ocasiones para que hechos como estos no puedan, no vuelvan a suceder en nuestro territorio.

