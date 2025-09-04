Espana agencias

Conservadores del CGPJ piden a Perelló que actúe contra la presencia de García Ortiz y Bolaños en la apertura judicial

Por Newsroom Infobae

Guardar

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que actúe contra la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la apertura del año judicial.

Así consta en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los diez vocales conservadores han trasladado este mismo jueves a Perelló de cara al acto solemne que presidirá el Rey Felipe VI mañana viernes, a partir de las 12.00 horas.

En concreto, han pedido a Perelló que traslade a García Ortiz "la inconveniencia de intervenir en el acto" de apertura del año judicial "en las actuales circunstancias", en referencia a su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Los vocales también han solicitado a la presidenta del CGPJ que visibilice su "rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en los estrados".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP condena los incidentes en La Vuelta y subraya que el deporte debe estar fuera de la utilización política

El PP condena los incidentes

Almeida rechaza concentraciones ante centros de menores y exige las 37 repatriaciones pedidas por Comunidad de Madrid

Almeida rechaza concentraciones ante centros

El PSOE promete "pelea" ante algunos visos de "inconstitucionalidad" en la reforma del Senado planteada por el PP

El PSOE promete "pelea" ante

El Gobierno "no entiende" que Mazón rechace la quita de la deuda y le acusa de priorizar lo que digan Feijóo y Ayuso

El Gobierno "no entiende" que

Podemos Cantabria denuncia la participación del equipo de Israel en la Vuelta y exige explicaciones

Podemos Cantabria denuncia la participación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un octogenario vende su Mercedes

Un octogenario vende su Mercedes y se lo roba al comprador seis meses después: no irá a prisión por su edad

El Abogado General de la UE avala la decisión de la Eurocámara de retirar la inmunidad a Puigdemont y propone archivar su recurso

Varios helicópteros Pegasus de la DGT no están en funcionamiento y este es el motivo

Una avería en el Falcon deja a Sánchez en tierra: no llegará a la reunión de la coalición de los voluntarios en París

Jaume Giró abandona la política: deja su escaño por diferencias con Junts

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Mejores servicios públicos u ahorro financiero: qué cambiará en las comunidades con la quita de la deuda

José Elías, empresario y emprendedor, sobre el mercado laboral: “Un abogado de un gran despacho no vive mejor que un electricista”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria

Un piloto de Aston Martin se burla de las palabras de Toto Wolff y sus 400 km/h en 2026: “Nosotros vamos a 500”

Nick Kyrgios, sobre su partido de exhibición ante Sabalenka: “Me hace gracia que ella piense que puede ganar”

Las protestas pro Palestina contra el equipo Israel-Premier Tech obligan a suspender la etapa en Bilbao de la Vuelta