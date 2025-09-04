Espana agencias

Almeida acusa a Sira Rego de "alentar el antisemitismo" tras defender las protesta propalestinas en La Vuelta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de "alentar el antisemitismo" y cree que deberían "incapacitarla para estar en política" expresiones como 'desde el río hasta el mar', una consigna asociada con el nacionalismo palestino. También le atribuye no condenar en el Parlamento Europeo, durante su etapa como eurodiputada, el atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre.

Almeida se ha referido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno al apoyo manifestado por la ministra, de origen palestino, a los docentes encerrados en el Círculo de Bellas Artes en apoyo a Gaza o a las protestas de ayer contra Israel en la etapa de ayer en la Vuelta ciclista a España

Para el regidor, Sira Rego "ha jugado un papel lamentabilísimo en lo que está sucediendo en La Vuelta alentando las protestas, los disturbios y el antisemitismo que ya mostró, según ha sostenido, en el Parlamento Europeo cuando se negó a condenar los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamás".

A lo que ha unido que la ministra Rego ha hecho una máxima de "esa expresión lamentable que debería incapacitarla para estar en política mencionando en Israel con 'desde el río hasta el mar', que no pretende otra cosa que la destrucción del Estado de Israel".

Almeida ha exigido a Sira Rego que "no aliente el antisemitismo como lo ha estado haciendo con sus declaraciones y con su trayectoria pública a lo largo de los últimos años". "No condenar un atentado terrorista como el del 7 de octubre de Hamás a uno le debería incapacitar para estar en política y, desde luego, para ser ministra en el Gobierno de España", ha lanzado.

