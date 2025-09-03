Espana agencias

Tellado asegura que la quita de deuda "no se podrá usar para gasto social": "Otra mentira del Gobierno"

Por Newsroom Infobae

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que la quita de deuda "no se podrá usar para gasto social" como sostiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, por lo tanto, se trata de "otra mentira".

Así se ha pronunciado un día después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado el ahorro en materia de intereses para los gobiernos regionales entre 6.600 y 6.700 millones de euros, que a partir de ahora podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia, según dijo.

Sin embargo, el PP ha rechazado ese argumento del Ejecutivo. "Otra mentira del Gobierno. La quita de deuda no se podrá usar para gasto social. Lo dicen ellos mismos", ha afirmado rotundo el secretario general del PP.

Según Tellado, el Gobierno les "miente a la cara y encima se ofenden". "Perdieron las elecciones, saben que si hay unas nuevas se estampan y quieren seguir en el poder como sea. De ahí todas las trolas", ha indicado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se ha preguntado si el Gobierno "se hace cargo de la deuda" pero ha recalcado que "no se hace cargo de nada". "La deuda se reparte y la pagamos los españoles", ha enfatizado en la misma red social.

