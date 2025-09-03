Espana agencias

Sánchez ve "un fracaso" la respuesta de Europa en Gaza y lamenta un "doble rasero" con la guerra de Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como "un fracaso" la respuesta de Europa en la Franja de Gaza y ha lamentado un "doble rasero" entre la guerra de Ucrania y los ataques a Palestina que, en su opinión, "amenaza con socavar" la posición global de Occidente.

Así lo ha afirmado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en el diario inglés 'The Guardian', antes de reunirse este miércoles en Londres con su homólogo británico Keir Starmer, y en la que ha calificado el asalto de Israel al territorio palestino como uno de los episodios más oscuros de las relaciones internacionales en el siglo XXI.

Sánchez se ha mostrado satisfecho de que otras naciones europeas hayan seguido el ejemplo de España reconociendo al Estado palestino, si bien ha lamentado que la respuesta de Europa al conflicto en Oriente Próximo ha sido pobre y "un fracaso".

"También es una realidad que, dentro de la Unión Europea , hay países divididos sobre cómo influir en Israel. Pero, en mi opinión, es inaceptable y no podemos aguantar más si queremos aumentar nuestra credibilidad ante otras crisis, como la que enfrentamos en Ucrania", ha afirmado.

Al hilo, el jefe del Ejecutivo ha señalado que las causas de las guerras en Ucrania y en Gaza "son completamente diferentes" pero que, sin embargo, "el mundo mira a la Unión Europea y también a la sociedad occidental y se pregunta: '¿Por qué aplican un doble rasero con respecto a Ucrania y con respecto a Gaza?'".

EEUU ESTÁ TRATANDO DE PONER FIN AL ACTUAL ORDEN INTERNACIONAL

Sánchez ha reafirmado que España era un "socio fiable" en la OTAN y que está intentando preservar "la mejor relación" con la Casa Blanca, independientemente de quién estuviera al mando en Washington.

"Con el debido respeto, mantenemos un enfoque pragmático en nuestra relación con Estados Unidos", ha afirmado, recordando que no obstante ambos países tienen "una visión diferente sobre cómo afrontar los desafíos que enfrentan el mundo y nuestras sociedades".

El presidente del Gobierno ha definido como un grave error que Estados Unidos haya decidido abandonar el Acuerdo de París y reducir las contribuciones a los programas de ayuda y a la Organización Mundial de la Salud, aunque ha afirmado que la retirada de Washington de las instituciones globales podría permitir que otros desempeñen un papel internacional más importante.

"La realidad más impactante a la que nos enfrentamos es que el principal artífice del orden internacional ahora está debilitando este orden internacional, y eso no será positivo ni para la sociedad estadounidense ni para el resto del mundo, especialmente para los países occidentales", ha añadido.

Aunque ha valorado que "en política, como en la vida, cuando se deja un vacío, siempre hay alguien que lo llena. Y creo que eso es lo que también estamos presenciando en algunos países del este de Asia", y que puede ser "una oportunidad para la Unión Europea y también para Reino Unido".

JUECES QUE HACEN POLÍTICA

Tras ser preguntado por sus críticas a jueces, ha insistido en que "la gran mayoría de los jueces en España cumplen con sus obligaciones y hacen su trabajo", pero que "hay algunos jueces que están haciendo política".

"Esa es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias, especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas", ha relatad el jefe del Gobierno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno valora la reunión de Illa y Puigdemont como "buena para la convivencia": "Es la foto de un reencuentro"

El Gobierno valora la reunión

La pareja de Ayuso insiste en que se valoren pruebas que le exculpan del delito fiscal

La pareja de Ayuso insiste

Una jueza abre juicio oral contra Mad Cool por el ruido de la edición de 2023

Una jueza abre juicio oral

Martínez Arrieta y Lucas toman posesión este miércoles como presidentes de dos salas clave del Supremo

Martínez Arrieta y Lucas toman

Jueza de EE.UU rechaza otro pedido de Argentina en el juicio por la nacionalización de YPF

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez critica la respuesta de

Sánchez critica la respuesta de Europa en Gaza en una entrevista con la prensa británica: “Ha sido un fracaso”

La Guardia Civil intercepta a tres hombres mientras escapaban de un robo fallido en un comercio de El Garrobo, Sevilla

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Ryanair anuncia el cierre de su base en Santiago y cancela todos sus vuelos a Tenerife Norte y Vigo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El Gobierno activa la elaboración de los Presupuestos de 2026 pese a la falta de apoyos: los ministerios deberán presentar sus propuestas antes del día 12

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”