Robles insta a que las "disputas" entre Trump y Venezuela se resuelvan "por otras vías y nunca con violencia"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha instado a que las "disputas" entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Venezuela se resuelvan "por otras vías y nunca con violencia".

La titular de la cartera de Defensa se ha referido así al "ataque" de Estados Unidos contra un barco venezolano que presuntamente transportaba drogas en aguas internacionales, tras las preguntas de los periodistas durante la presentación en Soria del Centro de Capacidades Tecnológicas Avanzadas, Numant-IA.

"No tengo los detalles, pero creo que en el mundo actual en el que vivimos los conflictos se tienen que resolver de una manera pacífica y por tanto los ataques deben ser rechazados", ha manifestado. Así, ha mostrado su rechazo a "lo que está ocurriendo en Ucrania o lo que está ocurriendo en Gaza".

"Entendemos que las disputas que puede haber entre el presidente Trump y el régimen de Venezuela tendrán que resolverse por otras vías, en ningún caso el escenario de la violencia es la solución a nada", ha concluido la ministra.