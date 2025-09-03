Espana agencias

Los Reyes trasladan su pésame a la familia de Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

Los Reyes han trasladado su pésame a la familia del cantante Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, que falleció a los 88 años de edad, y al que han recordado como un artista que, junto con su compañero, "siguen resonando hoy con una fuerza que no se desvanece".

"Al recibir la triste noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva, queremos haceros llegar, a ti y a vuestros hijos, Vicky y Daniel, nuestro más sentido pésame", han declarado este miércoles Felipe VI y Letizia en un telegrama remitido a la viuda del cantante y madre de sus hijos, Mirna Carvajal.

Los Reyes han calificado las canciones del grupo musical como piezas "presentes en la memoria" que "marcaron" a "varias generaciones": "Las canciones de Manuel y de su compañero Ramón Arcusa, tan presentes en la memoria de quienes crecieron con el Dúo Dinámico, marcaron sin duda una época y a varias generaciones y siguen resonando hoy con una fuerza que no se desvanece. Con nuestro mayor reconocimiento, recibe un afectuoso abrazo".

Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa en la empresa de motores de aviación Elizalde donde ambos habían entrado a trabajar. Siendo todavía unos adolescentes se unieron para emular a los ídolos de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron por la radio en público, bautizados como The Dynamic Boys, que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.

Arrancó de este modo una carrera artística marcada por innumerables éxitos, que dieron color a una España todavía en blanco y negro y que no tardarían en dar el salto al otro lado del Atlántico. En los primeros años 60, además, participaron como protagonistas en cuatro largometrajes.

El grupo es autor de éxitos tan populares como 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser', 'Perdóname', 'Mari Carmen', 'Esos ojitos negros' o 'Amor de verano'. En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) o la Medalla de Honor de SGAE (2024).

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas (como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel), y llegó a registrar más de 560 títulos en SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.

