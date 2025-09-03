Espana agencias

La pareja de Ayuso insiste en que se valoren pruebas que le exculpan del delito fiscal

Por Newsroom Infobae

Guardar

La defensa de Alberto González Amador ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la denegación de la práctica de diligencias en la causa en la que se le ha procesado por la presunta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad documental.

En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, al que tuvo acceso Europa Press, los abogados interponen un recurso de apelación frente al auto dictado el pasado 28 de mayo por el que la jueza Inmaculada Iglesias --cuyo juzgado ha asumido el juez Antonio Viejo-- declaró no haber lugar a la práctica de las diligencias interesadas por esta representación.

Detalla la defensa en la impugnación que su cliente sólo ha solicitado que se practiquen junto con su declaración tres diligencias de instrucción para materializar su derecho de defensa. Se trataría de un informe tributario y de dos testificales que arrojarían luz sobre unas facturas relacionadas con servicios profesionales prestados en México y Costa de Marfil.

Según la defensa, las testificales demostrarían que "si estas facturas responden a servicios realmente existentes y las mismas no pueden considerarse falsas, no sería posible considerar la concurrencia de delito fiscal".

"En segundo lugar, que si aún a efectos hipotéticos o dialécticos se consideraran ambas facturas falsas, los ajustes no efectuados y que deberían haberse practicado por la Agencia Tributaria en la liquidación tributaria harían objetivamente imposible considerar la concurrencia de delito fiscal", indica.

Insiste esta defensa que resulta "necesario" incorporar al sumario en primer lugar y antes de la consideración de la liquidación tributaria, las declaraciones de esto testigos que mostrarían, "no sólo la realidad de los servicios prestados en Costa de Marfil, sino que esa realidad no la ha conocido la AEAT, no la ha podido valorar ni la ha tenido jamás en cuenta sin que figure de ninguna forma ni incorporado ni considerado en su expediente tributario ni incorporado al sumario".

"La negativa que integran las resoluciones que se recurren a la práctica de las únicas tres diligencias de defensa propuestas constituye la continuación en la destrucción absoluta y desaparición de los derechos fundamentales a defensa y a la presunción de inocencia de Alberto González Amador, hasta la desaparición de cualquier contenido materia", censura.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez ve "un fracaso" la respuesta de Europa en Gaza y lamenta un "doble rasero" con la guerra de Ucrania

Sánchez ve "un fracaso" la

El Gobierno valora la reunión de Illa y Puigdemont como "buena para la convivencia": "Es la foto de un reencuentro"

El Gobierno valora la reunión

Una jueza abre juicio oral contra Mad Cool por el ruido de la edición de 2023

Una jueza abre juicio oral

Martínez Arrieta y Lucas toman posesión este miércoles como presidentes de dos salas clave del Supremo

Martínez Arrieta y Lucas toman

Jueza de EE.UU rechaza otro pedido de Argentina en el juicio por la nacionalización de YPF

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez critica la respuesta de

Sánchez critica la respuesta de Europa en Gaza en una entrevista con la prensa británica: “Ha sido un fracaso”

La Guardia Civil intercepta a tres hombres mientras escapaban de un robo fallido en un comercio de El Garrobo, Sevilla

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Ryanair anuncia el cierre de su base en Santiago y cancela todos sus vuelos a Tenerife Norte y Vigo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El Gobierno activa la elaboración de los Presupuestos de 2026 pese a la falta de apoyos: los ministerios deberán presentar sus propuestas antes del día 12

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”