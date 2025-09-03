Espana agencias

La Global Sumud Flotilla hace una "escala técnica" en Menorca en su travesía hacia Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Global Sumud Flotilla ha hecho una "escala técnica" en Menorca en la madrugada de este miércoles en su travesía rumbo a Gaza, ha informado la organización en un comunicado.

La misión salió el domingo de Barcelona, aunque tuvieron que regresar a la capital catalana por una tormenta en el mar, tras lo que volvieron a zarpar el lunes por la tarde.

Además, este martes unas cinco embarcaciones menores regresaron a Barcelona debido a "condiciones meteorológicas extremas", mientras que el resto de la expedición continuó su ruta.

Durante los próximos días, prevén que una veintena de embarcaciones se sumen a la misión desde Italia, Grecia y Túnez para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Más de una veintena de barcos de la Flotilla salieron de Barcelona con unas 300 personas de hasta 44 países a bordo, entre las que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Su objetivo es "romper el bloqueo en Gaza, denunciar el genocidio y reclamar la apertura de un corredor marítimo que garantice la entrada de ayuda humanitaria".

"PRIMEROS DRONES"

Una de las personas embarcadas en la Flotilla, la activista alemana Yasemin Acar, explicó este martes por la noche en una publicación en Instagram que estaban a 90 millas de Menorca y detectaron "los primeros drones".

"La información que estamos recibiendo es que cada barco tiene en este momento un dron encima", ha detallado Acar, que ha añadido que están tratando de averiguar de qué tipo son y que probablemente sean de vigilancia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Justicia europea confirma que Zalando debe someterse a las reglas digitales más estrictas de la UE

La Justicia europea confirma que

Tellado asegura que la quita de deuda "no se podrá usar para gasto social": "Otra mentira del Gobierno"

Tellado asegura que la quita

Sánchez ve "un fracaso" la respuesta de Europa en Gaza y lamenta un "doble rasero" con la guerra de Ucrania

Sánchez ve "un fracaso" la

El Gobierno valora la reunión de Illa y Puigdemont como "buena para la convivencia": "Es la foto de un reencuentro"

El Gobierno valora la reunión

La pareja de Ayuso insiste en que se valoren pruebas que le exculpan del delito fiscal

La pareja de Ayuso insiste
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez critica la respuesta de

Sánchez critica la respuesta de Europa en Gaza en una entrevista con la prensa británica: “Ha sido un fracaso”

La Guardia Civil intercepta a tres hombres mientras escapaban de un robo fallido en un comercio de El Garrobo, Sevilla

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Ryanair anuncia el cierre de su base en Santiago y cancela todos sus vuelos a Tenerife Norte y Vigo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El Gobierno activa la elaboración de los Presupuestos de 2026 pese a la falta de apoyos: los ministerios deberán presentar sus propuestas antes del día 12

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”