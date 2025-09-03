Espana agencias

IU acusa a Trump de usar "la diplomacia de las cañoneras" y amenazar a Venezuela tras el ataque a un barco en el Caribe

Izquierda Unida ha acusado a Estados Unidos (EEUU) de desplegar la "diplomacia de las cañoneras" y "amenazar" la soberanía de Venezuela, tras el ataque del ejército estadounidense en aguas del caribe a una embarcación procedente del país latinoamericano que, supuestamente, llevaba un cargamento de droga.

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, adscrito al grupo de Sumar, ha asegurado en rueda de prensa que es "realmente muy triste" la actitud de la administración dirigida por Donald Trump, quien en lugar de apostar por el multilateralismo y la paz opta por organizar un "inmenso despliegue militar en el Caribe", amenazando con ello la soberanía en este caso de Venezuela.

Todo ello al margen de la polémica sobre la veracidad del vídeo difundido por el presidente de Estados Unidos acerca de la "ejecución extrajudicial" de once personas, una vez que Venezuela ha denunciado que esas imágenes están generadas por Inteligencia Artificial.

"Lo realmente preocupante es que Estados Unidos vuelve a la diplomacia de las cañoneras contra países de América Latina, en este caso contra Venezuela", ha zanjado Santiago.

"A LOS FASCISTAS COMO TRUMP LE SOBRAN LOS DERECHOS HUMANOS"

Por otro lado, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha criticado que el vídeo difundido por EEUU, con independencia de que sea cierto o no, se publica "para justificar la operación militar sin precedentes de cerco a Venezuela".

"A los fascistas como Trump les sobran los derechos humanos y se jactan de asesinar personas en aguas internacionales para alentar la guerra", ha zanjado en un mensaje escrito en la red social 'X'.

